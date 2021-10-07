新冠肺炎．最新｜港研過關碼重追蹤力　澳門全民檢測完成暫全陰性

特首林鄭月娥昨天（6日）發表任內最後一份《施政報告》時，提到香港眼前頭等大事是穩控疫情，政府消息人士更透露，預計今年底前才會完成通關安排的內部研究，又指日後過關需要使用的「過關碼」會著重追蹤能力。創科局及商經局今午（7日）將舉行記者會講解《施政報告》措施，料將被問及通關及「過關碼」問題。

澳門方面，應變協調中心表示第3次全民核酸檢測基本完成， 679,262有檢測結果人士，全屬陰性。



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【10:05】澳門應變協調中心表示，第3次全民核酸檢測自周一 (4日)晚上9時開始至今日 (7日)早上9時，已為 681,579人採樣，其中 679,262人有檢測結果，全屬陰性，並指今次全民核酸檢測基本完成。

應變協調再次提醒，現時仍開放 6個核檢站分別為：工人體育場、澳門文化中心、綜藝館、沙梨頭活動中心、望廈體育中心 1樓和奧林匹克體育中心室內體育館，呼籲未完成核檢的市民儘快到此 6個站點接受核酸檢測。全民核酸檢測結果不在健康碼上顯示，不可用於通關。

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