新冠肺炎．最新｜金獅花園封區檢測　涉機場貨運職員染變種病毒

政府今日提交立法會文件指，為進一步減低確診病人將病毒流入社區風險，正檢視確診病人終止隔離須符合的條件及安排，以確保他們不會在比檢疫期更短的時間內重返社區，從而堵截病毒，保持社區「清零」，即意味著確診者入院後，即使病徵輕微也隨時要留院不少於21日。政府抗疫專家顧問許樹昌日前指，內地衞健委曾表明，認為康復者應醫學監察一段時間防「復陽」，希望本港跟隨內地做法。翻查資料，現時住院病人的住院中位日數為12日。

另外，政府正考慮增加特定群組定期檢測的頻率，特別是高風險群組，例如殘疾院舍、安老院舍人員、醫療機構人員等，以及機場人員、指定檢疫酒店員工、指定檢疫酒店專車員工、在過境口岸工作的人員、凍房從業員、船舶服務業等。

本港自8月18日起再無本地個案，但清零50日後或「斷纜」。消息指，一名於機場工作的貨運工人初步確診，他在定期檢測時驗到陽性，其居住的大圍金獅花園一期金輝閣將納入強檢。同時，衞生防護中心正調查8宗新增輸入個案，當中3人從尼泊爾抵港，4人從巴基斯坦抵港，另有一名菲傭抵港入住竹篙灣檢疫中心後確診。



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大圍金獅花園封區檢測



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【19:05】衞生署衞生防護中心表示，正調查一宗涉及L452R變異病毒株源頭不明的初步確診本地個案。

個案涉及一名48歲男病人，居於沙田金獅花園第一期金輝閣，病人沒有病徵，於香港國際機場擔任貨站服務員，須每星期進行檢測，於9月29日檢測結果呈陰性。他於10月6日提交的樣本結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。

初步資料顯示，病人近期沒有外遊，其工作地點主要於機場超級一號貨站，最後上班日期為10月7日(即今日)。中心的調查顯示，病人曾於6月25日7月28日在港接種兩劑科興疫苗。

政府表示，自晚上7時起大圍金獅花園第一期金輝閣須封區檢測，居民須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標在明日（10月8日）上午約六時完成此行動。

▼Hactl員工初步確診▼



【18:30】政府表示，正研究新冠患者的住院日期，需劃入延長至不少於21日，換言之，即使患者現時已達至康復出院的指標，日後在強制住滿21日醫院才能出院。政府防疫專家顧問之一的許樹昌早前亦提到，內地衞健委專家曾向港方提出相關要求，因為要防止患者「復陽」。

通關｜政府研確診患者住院期設「最低消費」 最少檢疫21天

【14:15】衞生防護中心公布正調查8宗新增輸入確診個案，至今本港個案累計12 252宗（包括12 251宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案涉6男2女，3人從尼泊爾抵港，4人從巴基斯坦抵港，另有一名菲傭抵港入住竹篙灣檢疫中心後確診。

另外，由於尼泊爾航空營運於十月五日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（RA409），有三名乘客經抵港檢測而確診2，衞生署宣布禁止尼泊爾航空營運的客機在十月七日至二十日期間從加德滿都着陸香港。

【14:03】消息指，一名於機場工作的貨運工人初步確診，他在定期檢測時驗到陽性。據了解，確診男子居於大圍金獅花園一期金輝閣，該大廈今日將納入強制檢測。

【10:05】澳門應變協調中心表示，第3次全民核酸檢測自周一 (4日)晚上9時開始至今日 (7日)早上9時，已為 681,579人採樣，其中 679,262人有檢測結果，全屬陰性，並指今次全民核酸檢測基本完成。

應變協調再次提醒，現時仍開放 6個核檢站分別為：工人體育場、澳門文化中心、綜藝館、沙梨頭活動中心、望廈體育中心 1樓和奧林匹克體育中心室內體育館，呼籲未完成核檢的市民儘快到此 6個站點接受核酸檢測。全民核酸檢測結果不在健康碼上顯示，不可用於通關。

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