七一遊行案｜陳皓桓胡志偉等7人　承認煽惑及參與未經批准集結

民陣前召集人陳皓桓與民主黨前主度等8人，被指煽惑他人參與去年未經批准的七一遊行而被控，其中7名被告，今早(7日)在區域法院承認煽惑、組織未經批准集結罪，法庭正處理他們的答辯。



8名被告：陳皓桓(24歲)、曾健成(64歲)、徐子見(53歲)、胡志偉(58歲)、陳榮泰(56歲)、朱凱廸(43歲)、梁國雄(64歲)，和鄧世禮(58歲)。8人中只有陳榮泰不認罪，他的案件押後至明年6月27日開審，預計需時4天。

八名被告所涉控罪。(詳看下圖)

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控罪指：陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉及陳榮泰等5人，被控於2020年6月30日在終審法院外，非法煽惑其他身份不詳的人，明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行。除陳榮泰外，其餘4人均認罪。

另外，陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮等6人，被控於去年7月1日在灣仔一帶，舉行或組織一個未經批准公眾遊行；及明知而參與該公眾遊行。全部被告均認罪。

案件編號：DCCC 107/2021

2020年7月1日，《港區國安法》生效，七一遊行被禁。(詳看下圖)