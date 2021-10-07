江若琳案｜律師爆江曾打算到石澳自殺　自覺是演藝界的奴隸

藝人江若琳（原名：江玲）與前經理人公司寰宇涉合約糾紛的案件繼續。寰宇主席林小明今午（7日）繼續作供，代表江的大狀指出，江曾在2011年打算到石澳自殺，並致電控訴待遇不公，形容自己是「演藝界的奴隸」，質疑為何自己仍沒有收入，更指責林未有處理好她被誤傳為第三者的謠言，令她失去演出機會，林卻稱江未有對他說過這番話。



原告為寰宇藝人管理有限公司，被告為江玲、東旺國際娛樂有限公司。

出碟兩年才取得相關收入

寰宇主席及董事林小明指，當年江若琳出唱片後，雙方同意音樂版權收入中，江佔八成，公司佔兩成；而賣唱片的收入，江則可佔六成，公司佔四成，但承認江在出唱片後約兩年才取得音樂的相關收入。

辯方律師向林小明盤問時，指出江在2011年曾想到石澳自殺，並質問林為何她仍未有收入，形容自己是演藝界的奴隸。(李慧娜攝)

林稱曾為江開演唱會但賣唔到飛

林提到，簽下江的頭一年半，江並沒有任何工作，只在箍牙及上學，亦指2010年替江籌備演唱會時，因找不到足夠的投資，公司亦要加入成為投資者，並注資40萬元，惟演唱會「賣唔到飛」，最終公司要蝕錢。

若退出演藝圈不會追討欠公司款項

林承認，2011年時聽聞江母擔心女兒仍欠公司錢，因此與江母進行飯聚為她釋慮，並向江母講述其女兒未來的工作計劃，相信將會「有錢賺」，當時江母稱女兒「唔想做（演藝圈）」，林答允若江即時退出演藝圈，便不會追討她仍欠公司的款項，但江表示仍想從事演藝工作。

他又稱，當時情況與本案不同，當時他作出承諾，同意江退出，但現時關乎江未有履行合約精神。

林小明作供的主要重點。(詳看下圖)

+ 4

投訴被迫拍豐胸廣告

代表江若琳的大狀又指，江曾在2011年打算到石澳自殺，並致電林控訴待遇不公，形容自己是「演藝界的奴隸」，質疑為何仍沒有收入，又投訴被迫拍豐胸廣告，更指責林未有處理好她被誤傳為第三者的謠言，令她失去演出機會，又稱如果她離世，「你（林小明）一蚊都收唔到。」但林表示江未曾對他說過這番話。但林承認在2013年曾向江提議，借錢給她買樓，以換她在2019年至2024年續約。

寰宇在2014年入稟時指江於2004年在其父母任監護人下，簽下10年的藝人經理人合約，其中一項條款指寰宇有優先權與江續約5年，寰宇亦通知江會行使續約權，但江單方面表示不續約，更拒絕參與寰宇接下的工作，寰宇遂要求法庭頒令合約仍有效，並向江追討賠償。

案件編號：HCA 1225/2014

江若琳於2018年與現任丈夫蕭唯展結婚。(詳看下圖)