典亞藝博明開幕　《香港01》拍賣十作品　收益用作支持體壇

典亞藝博明日（8日）開幕，將展出多項古玩、藝術與設計及水墨藝術品，另外亦包括3個展覽，其中一個展覽與HK01眾樂基金共同合作，展出10份香港運動員NFT作品，拍賣會所有收益將捐助中國香港體育協會暨奧林匹克委員會，以加強對本地運動員的培訓及支持。



《香港01》及香港01眾樂基金首度參與典亞藝博，展示10 張具代表性的香港運動員珍藏照片，參與是次拍賣的香港運動員包括張家朗、何詩蓓、劉慕裳、李慧詩、江旻憓、姚潔貞、謝影雪、 鄧俊文、歐鎧淳、楊文蔚、曹星如，

拍賣時間由今日下午2時起，至到下周日（10日）下午1時。拍賣期內，有意競投的買家需親臨或委託代表，於現場提交「拍賣表格」，拍賣期結束後，大會按照標價的高低排列，標價最高者獲得優先選擇 NFT的權利，如此類推。

參與是次拍賣的香港運動員包括張家朗，照片上有其親筆簽名。（鄭子峰攝）

拍賣收入將捐助予香港01眾樂基金，並與香港體育學院、香港精英運動員協會、港協暨奧委會、奧夢成真一同發展本地體育項目，加強本地運動員的培訓。

行政長官林鄭月娥今午到場，參加典亞藝博貴賓預展，期間亦有參觀相關攤位。展覽將於明日（8日）至下周一（11日），一連四日開放予公眾人士，場地為灣仔會議展覽中心3C展覽廳，成人票價120元；全日制學生及60歲以上長者 票價則為港幣50元 。