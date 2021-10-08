施政報告．總覽｜擬設三萬公頃北部都會區　運輸局、發展局見傳媒

新一份《施政報告》已出爐，當中提及設立面積達300平方公里的北部都會區，包括天水圍、元朗、粉嶺、上水等一帶，另外再涵蓋6個已提出的新發展區和發展樞紐，預料整個都會區發展完成後，一共可容納約250萬人居住。

運輸及房屋局、發展局、規劃署今日（7日）召開記者會，《香港01》將會現場直播。



2021施政報告北部都會區（01研數所製圖）

本港土地供應短缺，發展局局長黃偉綸今日（8日）公布，估算本港2019至2048年共有3,000公頃土地短缺，比2016年估算短缺1,200公頃大增。黃強調目前已規劃的中長期供地項目，包括「明日大嶼願景」及「北部都會區」等，潛在土地供應可達4100公頃，「面對3,000公頃短缺，大家唔須要擔心，我哋有信心有足夠土地」。

施政報告｜土地短缺大增至3000公頃 黃偉綸：有信心覓足夠土地

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