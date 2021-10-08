新冠肺炎．最新｜三號風球室外流動採樣站關閉　社區檢測中心照常

因應天文台懸掛三號風球，天氣惡劣，食物及衞生局發言人今日（8日）宣佈，位於室外的流動採樣站暫時關閉。有需要進行新冠病毒檢測的人可轉往社區檢測中心或室內流動採樣站進行檢測。

全港18間社區檢測中心今日有充足名額可供巿民預約或即場登記進行檢測。社區檢測中心為市民提供自費檢測服務作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明，以及為須接受強制檢測的市民，或需要接受檢測的特定群組，提供免費檢測服務。



本港清零50日後「斷纜」。衞生防護中心昨日（7日）宣布，一名於機場貨運站工人初步確診，並帶有L452R變異病毒株，現列為源頭不明的初步確診本地個案，其住所沙田金獅花園第一期金輝閣昨晚起亦須封區檢測。



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通關碼｜薛永恒：未來考慮逐步推行 先為欲通關市民升級安心出行

【10:00】新一份《施政報告》中將控制疫情及恢復跨境人員往來列為「頭等大事」，其中健康碼成一大重點。創新及科技局局長薛永恒今日（8日）出席電台節目時表示，現時安心出行錄得500萬人次下載，但並非所有市民都急切通關，未來或會考慮逐步推行，先為有意到訪內地的市民升級「安心出行」。

▼10.7 大圍金獅花園封區檢測▼



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▼Hactl員工初步確診▼



▼10.5澳門爆新一輪新冠肺炎疫情▼



+ 12

▼10月5日澳門疫情▼

