新冠肺炎．最新｜增一宗本地確診清零斷纜　機場工或染Delta病毒

本地清零51日後「斷纜」，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生及醫管局總行政經理李立業醫生今午出席記者會，公佈一宗本地確診個案詳情。

確診患者是一名機場貨運站48歲男性夜班工人，並帶有L452R變種病毒，屬Delta變種的可能性大，現列為源頭不明本地個案，其住所沙田金獅花園第一期金輝閣昨晚封區檢測，全部檢測結果陰性，患者90多名同事因共用休息室，及20多名親友要隔離檢疫。



食物及衞生局表示，早前因黑色暴雨警告信號生效而暫停服務的社區檢測中心和室內流動採樣站，將由下午三時起陸續重新開放。室外流動採樣站在三號熱帶氣旋警告信號生效期間會繼續關閉。



政府近中午一時宣布，由於黑色暴雨警告信號已經取消，疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心及醫院疫苗接種站的疫苗接種服務已恢復。



政府中午宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，全港十八區社區檢測中心的檢測服務已暫停。另外，所有流動採樣站已經關閉，暫停提供檢測服務。



政府今日宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，所有社區疫苗接種中心及醫院疫苗接種站仍然開放，但疫苗接種服務已暫停。如黑色暴雨警告信號於正常服務時間結束前取消，接種中心及接種站將會盡快恢復疫苗接種服務。因社區疫苗接種中心及醫院疫苗接種站暫停服務而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。



因應天文台懸掛三號風球，天氣惡劣，食物及衞生局發言人今日（8日）宣佈，位於室外的流動採樣站暫時關閉。有需要進行新冠病毒檢測的人可轉往社區檢測中心或室內流動採樣站進行檢測。



本港清零50日後「斷纜」。衞生防護中心昨日（7日）宣布，一名於機場貨運站工人初步確診，並帶有L452R變異病毒株，現列為源頭不明的初步確診本地個案，其住所沙田金獅花園第一期金輝閣昨晚起亦須封區檢測。



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新冠肺炎｜患者女兒曾出席無綫兒童節目Hands Up 同學近30人檢疫

【18:09】本地零確診斷纜，一名機場貨運站工人確診感染L452R變種病毒。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，其5歲女兒於病毒檢測中驗出陰性，但曾到多處地方參加興趣班及表演，於10月4日曾在無綫電視參與「Hands Up」兒童節目錄影。



患者女兒就讀的東華三院馬陳景霞幼稚園現時停課，同班的20至30名同學需要檢疫，連同其興趣班同學約有近40名小朋友須短暫隔離檢疫3日。

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新冠肺炎｜機場貨運站工人染變種病毒 負責搬運歐美等地冷凍貨物

【17:27】本港疫情「清零」51日後「斷纜」，今增兩宗確診個案，其中一宗屬源頭不明本地個案，患者是機場超級一號貨站HACTL的一名48歲工人，並帶有L452R(Delta)變種病毒。衞生防護中心表示，患者於7月底已完成接種第二針科興疫苗，曾接觸來自多地的外來貨品，包括水果等新鮮食品，亦不排除接觸到受感染機組人員染病。



衞生防護中心指出，會進行基因排序檢視相關個案的可能感染源頭，調查需時數天，與患者共用貨站休息室約90多名同事，列密切接觸須送隔離檢疫。另外，本港今（8日）暫增6宗初步確診。

【16:46】患者已完成接種兩劑新冠疫苗，並有進行定期檢測，9月29日的檢測呈陰性，10月6日時仍未有病徵，但10月7日已有喉嚨痛等不適，患者會接觸卸裝歐美貨物，亦有機會接觸到機組人員，屬定期檢測找到的早期個案。另外，患者的同住女兒就讀的幼稚園要停課，女兒的幼稚園同班同學20至30人要短暫檢疫，相關興趣班同學亦要接受三天隔離檢疫觀察，患者太太、女兒及有病徵的同學已送院檢測，結果呈陰性。

新冠疫苗｜港針卡加資料獲英國認可 港人下周一抵英只檢測免隔離

【15:00】英國政府早前更新入境限制，豁免來自安全地區的已接種疫苗人士，入境後毋須隔離只須做病毒檢測，惟本港的針卡未有列明接種者出生日期而無法受惠。



食物及衞生局今（8日）表示，接獲英國政府通知，本港的更新版疫苗接種紀錄已獲確認符合當地要求，英國將於當地時間下周一（11日）起，認可本港針卡作入境英格蘭之用，意味着已打針的港人只需在入境當地第二日接受檢測，及後毋須再隔離。

通關碼｜薛永恒：未來考慮逐步推行 先為欲通關市民升級安心出行

【10:00】新一份《施政報告》中將控制疫情及恢復跨境人員往來列為「頭等大事」，其中健康碼成一大重點。創新及科技局局長薛永恒今日（8日）出席電台節目時表示，現時安心出行錄得500萬人次下載，但並非所有市民都急切通關，未來或會考慮逐步推行，先為有意到訪內地的市民升級「安心出行」。

▼10.7 大圍金獅花園封區檢測▼



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▼Hactl員工初步確診▼



▼10.5澳門爆新一輪新冠肺炎疫情▼



+ 12

▼10月5日澳門疫情▼

