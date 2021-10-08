天氣．持續更新｜天文台改發紅雨　教育局所有學校今日下午停課

「秋颱」襲港，東北季候風及南海熱帶氣旋「獅子山」共同影響下，本港有狂風大雨。天文台於今日（8日）凌晨4時40分，直接發出三號強風信號。幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。天文台於今日上午11時20分，改返紅色暴雨警告，至於三號強風信號會在今日下午至今晚晚間維持。



今早起，天文台陸續發出雷暴警告、山泥傾瀉警告、及新界北部水浸特別報告。渠務署呼籲市民報告水浸情況。多個泳灘已懸掛紅旗。



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改發紅色暴雨警告

【11:20】香港天文台在上午11時20分發出之有關紅色暴雨警告信號的特別報告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

三號風球下午至晚間維持

【10:45】天文台表示，三號強風信號會在今日下午至今晚晚間維持。在上午11時，熱帶風暴「獅子山」集結在香港之西南約620公里。「獅子山」引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸。市民要保持警惕，做好防風防水浸措施。

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渠務署籲請市民報告水浸

【10:24】渠務署呼籲市民，若發現街道水浸，請盡快致電二十四小時渠務熱線向該署報告，電話為2300 1110。

多個泳灘懸掛紅旗

【10:23】康樂及文化事務署宣布，由於天氣惡劣關係，港島南區的深水灣泳灘、淺水灣泳灘、南灣泳灘、赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；離島區的洪聖爺灣泳灘、長洲東灣泳灘、銀礦灣泳灘、貝澳泳灘、及下長沙泳灘；西貢區的三星灣泳灘、廈門灣泳灘、銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘；以及大埔區的大埔龍尾泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

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天文台網頁指出，預測一股強風至烈風程度的東北季候風會在未來一兩日持續影響廣東沿岸。預料熱帶氣旋獅子山會在今日移向海南島一帶。受東北季候風與獅子山的共同影響，廣東沿岸星期五至星期日初時風勢頗大，有狂風大雨。