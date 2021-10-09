新冠肺炎．最新｜今增8宗確診全屬輸入　5人涉變種　3人為外傭

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（9日）新增8宗確診個案，全部屬輸入個案。患者年齡由1歲至45歲，當中有5人帶變種病毒。新確診患者中，有3人為正於指定檢疫設施隔離的外傭，其中兩人來自印尼，一人來自菲律賓。



一名機場貨運站48歲男性夜班工人昨日確診感染本地源頭不明新冠肺炎，環境保護署今日(9日)公佈，於10月7日上午在患者居住的金獅花園，下游一個沙井抽取污水樣本，在10月8日深夜證實為陽性。該樣本的病毒含量較正常低，CT值為35，現時未能確定病毒是否涉及變種。由於這兩天的暴雨及颱風關係，至現時仍未能再次抽取污水樣本。該署會在天氣穩定後再安排到上述地點抽取污水樣本。



政府本周四曾將金獅花園金輝閣列為「受限區域」，為約400名居民檢測，當中沒有發現確診個案，檢測樣本均為陰性。患者5歲女兒於病毒檢測呈陰性，其同班的20至30名同學需要檢疫，並有參與多個興趣班同學，額外約有近40名小朋友須短暫隔離檢疫3日。她亦曾出席TVB兒童節目錄影，有11名TVB員工送到竹篙灣隔離；她曾到觀塘家燕媽媽藝術中心參加Hip Hop舞蹈班，中心為安全起見停課14天。



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▼10.7 大圍金獅花園封區檢測▼



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【18:05】​衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時，本港新增8宗確診個案，至今本港個案累計12,262宗。新增個案均為輸入個案。

中心正積極跟進昨日（8日）公布，涉及L452R變異病毒株的機場貨運工個案（病人編號＃12258）的流行病學調查。基因排序分析確認病毒株屬於「Delta」變異病毒株。衞生署公共衞生化驗服務處會進行進一步的基因分析，以及就最近在香港確診並帶有L452R變異病毒株的輸入個案進行基因比對。

新冠肺炎｜金獅花園一個污水樣本呈陽性 未知是否涉及變種病毒

【17:35】機場貨運站一名48歲男工人昨日確診，帶有L452R變異病毒株，列為源頭不明本地個案。理工大學基因排序化驗結果證實為變種病毒Delta，他的住所大圍金獅花園一期金輝閣，周四（7日）已強制檢測，未有發現新個案。不過環境保護署今日（9日）證實，在金獅花園下游一個沙井抽取的污水樣本呈陽性，病毒含量較正常低，CT值為35，未知是否涉及變種病毒。

新冠肺炎｜理大確認機場貨運工染Delta變種 與9月底英個案接近

【15:25】理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及其團隊，公布病毒基因排序結果。發現昨天確診居於大圍，在機場貨運站工作的48歲男患者(病人編號#12258)，病毒基因屬Delta變種病毒。

團隊首先將個案的基因與截至9月12日的輸入個案做比對，並沒有發現基因近似的個案。之後團隊又從全球病毒基因數據庫，獲取最近兩星期確診的Delta變種病毒基因 （大概6,700個案）作比對，發現男患者的病毒基因，與9月尾的英國確診個案較相近（只有七個突變的不同），但源頭個案仍然未能確定。

▼Hactl員工初步確診▼



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