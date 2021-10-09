新冠肺炎．最新｜消息：金獅花園污水樣本陽性　查有否未發現個案

一名機場貨運站48歲男性夜班工人昨日確診感染本地源頭不明新冠肺炎，消息指，環保署在患者居住的沙田金獅花園一個污水樣本檢測到新冠病毒陽性，亦懷疑涉及變種病毒株，正調查是否有其他未發現感染個案。前日政府曾封區強檢患者居住的大廈，所有居民檢測為陰性。



本地清零51日後「斷纜」，一名機場貨運站48歲男性夜班工人確診，並帶有L452R變種病毒，屬Delta變種的可能性大，現列為源頭不明本地個案，患者90多名同事因共用休息室，及20多名親友要隔離檢疫。



患者5歲女兒於病毒檢測呈陰性，其同班的20至30名同學需要檢疫，並有參與多個興趣班同學，額外約有近40名小朋友須短暫隔離檢疫3日。她亦曾出席TVB兒童節目錄影，有11名TVB員工送到竹篙灣隔離；她曾到觀塘家燕媽媽藝術中心參加Hip Hop舞蹈班，中心為安全起見停課14天。



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