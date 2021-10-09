新冠肺炎．最新｜確診機場貨運工或帶Delta變種病毒　約200人檢疫

本地清零51日後「斷纜」，一名機場貨運站48歲男性夜班工人確診，並帶有L452R變種病毒，屬Delta變種的可能性大，現列為源頭不明本地個案，患者90多名同事因共用休息室，及20多名親友要隔離檢疫。



患者5歲女兒於病毒檢測呈陰性，其同班的20至30名同學需要檢疫，並有參與多個興趣班同學，額外約有近40名小朋友須短暫隔離檢疫3日。她亦曾出席TVB兒童節目錄影，有11名TVB員工送到竹篙灣隔離；她曾到觀塘家燕媽媽藝術中心參加Hip Hop舞蹈班，中心為安全起見停課14天。



▼點擊睇打疫苗優惠▼

疫苗抽獎｜各大打針送禮活動截止在即 快查重要資訊 最後衝刺

疫苗抽獎｜戲院商會全年睇戲套票幸運兒出爐 有個年齡群組又中獎

疫苗抽獎｜中石化送免費入油2年 誕A字頭大獎得主 即查中獎名單

疫苗抽獎｜一個字母露端倪 呢個世代成抽獎大贏家

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

疫苗抽奬｜推第二個凱滙單位須500萬人打針 達標日延至11月30日

疫苗抽獎｜機管局送5萬張機票 周四10時起登記 一文睇清點參加

▼10.7 大圍金獅花園封區檢測▼



+ 3

▼Hactl員工初步確診▼



昨日總覽：新冠肺炎．10.8｜機場工確診清零斷纜 女兒周一上無綫節目

新冠肺炎｜機場貨運站工人染變種病毒 負責搬運歐美等地冷凍貨物

新冠肺炎｜患者女兒曾出席無綫兒童節目Hands Up 同學近30人檢疫

新冠疫苗｜女子針後近一個月出現吉巴氏綜合症四肢無力 情況穩定

通關碼｜薛永恒：未來考慮逐步推行 先為欲通關市民升級安心出行

新冠疫苗｜港針卡加資料獲英國認可 港人下周一抵英只檢測免隔離

新冠肺炎｜機場貨運站工人染變種病毒 負責搬運歐美等地冷凍貨物

新冠肺炎｜患者女兒曾出席無綫兒童節目Hands Up 同學近30人檢疫

新冠肺炎︱香港已完全接種疫苗人士 10月11日起入境英格蘭免隔離

▼10.5澳門爆新一輪新冠肺炎疫情▼



+ 12

▼10月5日澳門疫情▼

