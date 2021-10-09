新冠肺炎．最新｜確診機場貨運工或帶Delta變種病毒　約200人檢疫

撰文：鍾妍 張嘉敏 林穎嫺 梁煥敏 鄭秋玲 孔繁栩 鄧穎琳 曾凱欣 袁澍
出版：更新：

本地清零51日後「斷纜」，一名機場貨運站48歲男性夜班工人確診，並帶有L452R變種病毒，屬Delta變種的可能性大，現列為源頭不明本地個案，患者90多名同事因共用休息室，及20多名親友要隔離檢疫。

患者5歲女兒於病毒檢測呈陰性，其同班的20至30名同學需要檢疫，並有參與多個興趣班同學，額外約有近40名小朋友須短暫隔離檢疫3日。她亦曾出席TVB兒童節目錄影，有11名TVB員工送到竹篙灣隔離；她曾到觀塘家燕媽媽藝術中心參加Hip Hop舞蹈班，中心為安全起見停課14天。

▼點擊睇打疫苗優惠▼

疫苗抽獎｜各大打針送禮活動截止在即　快查重要資訊　最後衝刺

疫苗抽獎｜戲院商會全年睇戲套票幸運兒出爐　有個年齡群組又中獎

疫苗抽獎｜中石化送免費入油2年　誕A字頭大獎得主　即查中獎名單

疫苗抽獎｜一個字母露端倪　呢個世代成抽獎大贏家

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

疫苗抽奬｜推第二個凱滙單位須500萬人打針　達標日延至11月30日

疫苗抽獎｜機管局送5萬張機票　周四10時起登記　一文睇清點參加

▼10.7 大圍金獅花園封區檢測▼

+3

▼Hactl員工初步確診▼

昨日總覽：新冠肺炎．10.8｜機場工確診清零斷纜　女兒周一上無綫節目

新冠肺炎｜機場貨運站工人染變種病毒　負責搬運歐美等地冷凍貨物

新冠肺炎｜患者女兒曾出席無綫兒童節目Hands Up　同學近30人檢疫

新冠疫苗｜女子針後近一個月出現吉巴氏綜合症四肢無力　情況穩定

通關碼｜薛永恒：未來考慮逐步推行　先為欲通關市民升級安心出行

新冠疫苗｜港針卡加資料獲英國認可　港人下周一抵英只檢測免隔離

新冠肺炎｜機場貨運站工人染變種病毒　負責搬運歐美等地冷凍貨物

新冠肺炎｜患者女兒曾出席無綫兒童節目Hands Up　同學近30人檢疫

新冠肺炎︱香港已完全接種疫苗人士　10月11日起入境英格蘭免隔離

▼10.5澳門爆新一輪新冠肺炎疫情▼

+12

▼10月5日澳門疫情▼

+10
新冠疫苗｜單日僅4600人打第一針　無人接種後因副作用需送院通關｜政府研確診患者住院期設「最低消費」　最少檢疫21天疫苗抽獎｜信和送400萬獎學金　20位幸運兒誕生　即查得獎者名單機場貨運站員工初步確診　染變種病毒　金獅花園金輝閣封區檢測通關碼｜薛永恒：如需要實名會盡快推出　未答是否與安心出行合一
衞生署
衞生防護中心
新冠肺炎
新冠疫苗
我主場
01 Video
發表評論...