獅子山風球．交通消息｜九巴龍運、新巴城巴8時半起停駛

熱帶氣旋獅子山今日（9日）在本港西南逾500公里登陸後本港風力反而有增無減，天文台在清晨發出8號風球。今日是周六，多間公共交通工具公司宣布服務受到影響。



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【08:20】新渡輪公布北角 — 紅磡 — 九龍城航線今天服務暫停，直至另行通知。

【07:29】九巴及龍運宣布除路線S1及S64維持有限度服務外，所有日間服務將於早上8時30分起暫停服務。

【07:27】珀麗灣客運宣布巴士至青衣、葵芳維持有限度服務，往機場7時半最後一班、由機場返珀麗灣8時開出。

【07:15】愉景灣航運服務有限公司公布，中環及愉景灣之渡輪服務將會暫停，中環開出之尾班船為08:00，愉景灣開出之尾班船為07:40。

【07:12】天星小輪來往中環至尖沙咀、以及來往灣仔至尖沙咀航線，將於7時半停航。

【07:10】新巴城巴公布除B3X、B5、 S1及S52號線提供有限度服務外，所有日間路線將於上午8時30分起停止服務。

▼10月8日熱帶氣旋獅子山吹襲▼



【07:04】新渡輪本地航線即將暫停服務。其中中環至長洲尾班船將於7時40分開出，長洲 至中環則於7時50分開出。

熱帶氣旋獅子山在早上６時集結在本港西南約560公里。(天文台圖片)

【07:00】九巴及龍運日間維持有限度服務，直至另行通知。

暫停服務路線

九巴：5R、6P、14H、14S、32H、40X（馬鞍山市中心開出特別班次）、41P、43C、43P、44M（經青荃橋特別班次）、46P、47X（新田圍開出特別班次）、48X（象山開出特別班次）、52S、56S、68X（元朗西開出特別班次）、69C（天恩邨開出特別班次）、69P（天水圍站開出特別班次）、69X（天耀開出特別班次）、73D、74X（廣福及運頭塘開出特別班次）、80P、85S、86S、89C（特快班次）、89P、92R、96R、98P、230X、234C、234P、237A、238P、243P、252B、258P、261B、261P、265S（天水圍市中心開出特別班次）、269A（濕地公園開出特別班次）、269B（天恩開出特別班次）、269C（天慈開出特別班次）、270P、271P、272P、273C、273P、273S、276A（欣富閣開出特別班次）、278A、278P、289R、373、673P、935、960P、960S、968（元朗公園開出特別班次）、P960、P968

龍運：E42P、R33

【06:40】電車將提早開出尾班車，西行綫即時停止，東行綫將於上午7時35-40分開出。

【06:39】香港領港會緊急公佈，因颱風關係，于上午8時30分暫停所有港口領航服務，直至另行通知。

【06:20】珀麗灣客運宣布船運航線停駛，巴士維持至青衣、葵芳、機場線服務，中環線則停駛。

【06:00】港鐵表示，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會維持周末的正常班次，直至另行通知。港鐵巴士則將在八號烈風或暴風信號發出三小時後暫停服務。港鐵稱已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並備妥所需的應急設備；又提醒乘客，天氣情況可能會瞬間轉壞，而各區情況亦可能會顯著不同，尤其是空曠及偏遠地區，這些都可能影響鐵路及港鐵巴士服務。

▼10月8日熱帶氣旋獅子山吹襲▼



【06:00】現代貨箱碼頭宣在，因颱風關係將於6時開始暫停所有吉櫃及重櫃交收服務。

【05:45】九巴及龍運巴士宣布，因應天文台發出8號烈風及暴風信號，九巴及龍運日間維持有限度服務，直至另行通知。暫停服務路線：九巴 14S、52S、56S、92R、96R、289R。

【05:30】凌晨2時半左右，旺角彌敦道惠豐中心門口交通燈全部失靈， 兩名交通警在馬路中央指揮交通。

【02:16】運輸署宣布由於強風關係，青嶼幹線的車速限制降至每小時50公里。