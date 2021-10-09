獅子山風球．交通消息｜新巴城巴九巴龍運：4時起陸續恢復服務

熱帶氣旋獅子山9日在本港西南逾500公里登陸後本港風力反而有增無減，天文台發出8號風球，全港公眾交通大受影響。10日凌晨，隨著風勢減弱以及天文台表示即將改三號風，九巴龍運及新巴城巴4時起陸續恢復服務。



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10月10日風暴期間交通信息

【04:23】運輸署宣布，九巴, 龍運, 新巴, 城巴及新大嶼山巴士所有通宵路線陸續恢復服務。

【03:30】新巴城巴颱風期間特別服務通告：天文台宣佈考慮於未來一至兩小時改發三號強風信號。新巴城巴通宵路線將於 04:00 起陸續恢復服務，各條恆常全日巴士路線的服務亦會提供正常服務。

【03:05】九巴及龍運宣布，通宵線將於早上4時起陸續恢復服務，而所有日間巴士服務亦會陸續回復正常。

【02:20】運輸署宣布因受熱帶氣旋的影響，公共運輸服務安排如下：

港鐵服務：現時為港鐵的非服務時間。明早的鐵路及港鐵巴士服務安排，將於首班車開始服務前在港鐵網站及MTR Mobile公佈。港鐵已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。

巴士服務：

九巴及龍運所有通宵服務暫停至另行通知。

新巴及城巴所有通宵服務暫停至另行通知。

新大嶼山巴士深宵巴士線N38維持正常服務，其餘路線暫停服務。

珀麗灣客運所有通宵班次維持正常服務。

愉景灣交通服務深宵巴士線DB08R暫停服務，其他巴士維持正常班次。

港珠澳大橋穿梭巴士暫停服務。

電車服務：暫停

渡輪服務：所有渡輪服務現已暫停。

【00:20】八號烈風或暴風信號現正生效。新巴城巴所有路線現暫停服務。

【00:19】愉景灣交通服務有限公司通告：深宵巴士線DB08R暫停服務，其他巴士會於午夜後依時間表開出。

【00:08】運輸署：較早前因塌樹而封閉的壽臣山道東(來回方向)介乎壽山村道與深水灣道之間的全線現已解封。

10月9日風暴期間交通信息

【23:20】九巴及龍運巴士宣布，因應八號東南烈風或暴風信號，現正生效。所有通宵線會暫停服務，而日間路線除S1及S64線維持有限度服務外，其他巴士服務繼續暫停。

【19:00】港鐵表示，東鐵來往羅湖站的列車服務已於晚上7時結束，港鐵巴士各路綫服務已暫停。現時各鐵路線的列車服務調整如下︰

港島線︰8至10分鐘一班車

荃灣線︰8至10分鐘一班車

觀塘線︰8至10分鐘一班車

將軍澳線︰來往北角和寶琳站10分鐘一班車；來往康城和調景嶺站10分鐘一班車

機場快線︰30分鐘一班車

東涌線︰10分鐘一班車

迪士尼線︰20分鐘一班車

南港島線︰8至10分鐘一班車

屯馬線︰8至10分鐘一班車

東鐵線︰來往紅磡和上水站8至10分鐘一班車

輕鐵︰15至20分鐘一班車



【09:15】港鐵公布，鐵路及港鐵巴士正維持有限度服務，但班次較疏。在八號信號發出三小時後，即9時40分起，港鐵巴士會停止服務。

港鐵又表示，已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路及港鐵巴士服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。

【08:47】昂坪 360 宣佈，今早纜車服務仍需暫停，將於天氣好轉後，儘快恢復纜車服務。

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【08:20】新渡輪公布北角 — 紅磡 — 九龍城航線今天服務暫停，直至另行通知。

熱帶氣旋獅子山在早上６時集結在本港西南約560公里。(天文台圖片)

【07:29】九巴及龍運宣布除路線S1及S64維持有限度服務外，所有日間服務將於早上8時30分起暫停服務。

【07:27】珀麗灣客運宣布巴士至青衣、葵芳維持有限度服務，往機場7時半最後一班、由機場返珀麗灣8時開出。

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【07:15】愉景灣航運服務有限公司公布，中環及愉景灣之渡輪服務將會暫停，中環開出之尾班船為08:00，愉景灣開出之尾班船為07:40。

【07:12】天星小輪來往中環至尖沙咀、以及來往灣仔至尖沙咀航線，將於7時半停航。

【07:10】新巴城巴公布除B3X、B5、 S1及S52號線提供有限度服務外，所有日間路線將於上午8時30分起停止服務。

▼10月8日熱帶氣旋獅子山吹襲▼



【07:04】新渡輪本地航線即將暫停服務。其中中環至長洲尾班船將於7時40分開出，長洲 至中環則於7時50分開出。

【07:00】九巴及龍運日間維持有限度服務，直至另行通知。

暫停服務路線

九巴：5R、6P、14H、14S、32H、40X（馬鞍山市中心開出特別班次）、41P、43C、43P、44M（經青荃橋特別班次）、46P、47X（新田圍開出特別班次）、48X（象山開出特別班次）、52S、56S、68X（元朗西開出特別班次）、69C（天恩邨開出特別班次）、69P（天水圍站開出特別班次）、69X（天耀開出特別班次）、73D、74X（廣福及運頭塘開出特別班次）、80P、85S、86S、89C（特快班次）、89P、92R、96R、98P、230X、234C、234P、237A、238P、243P、252B、258P、261B、261P、265S（天水圍市中心開出特別班次）、269A（濕地公園開出特別班次）、269B（天恩開出特別班次）、269C（天慈開出特別班次）、270P、271P、272P、273C、273P、273S、276A（欣富閣開出特別班次）、278A、278P、289R、373、673P、935、960P、960S、968（元朗公園開出特別班次）、P960、P968

龍運：E42P、R33

【06:40】電車將提早開出尾班車，西行綫即時停止，東行綫將於上午7時35-40分開出。

【06:39】香港領港會緊急公佈，因颱風關係，于上午8時30分暫停所有港口領航服務，直至另行通知。

【06:20】珀麗灣客運宣布船運航線停駛，巴士維持至青衣、葵芳、機場線服務，中環線則停駛。

【06:00】港鐵表示，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會維持周末的正常班次，直至另行通知。港鐵巴士則將在八號烈風或暴風信號發出三小時後暫停服務。港鐵稱已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並備妥所需的應急設備；又提醒乘客，天氣情況可能會瞬間轉壞，而各區情況亦可能會顯著不同，尤其是空曠及偏遠地區，這些都可能影響鐵路及港鐵巴士服務。

▼10月8日熱帶氣旋獅子山吹襲▼



【06:00】現代貨箱碼頭宣在，因颱風關係將於6時開始暫停所有吉櫃及重櫃交收服務。

【05:45】九巴及龍運巴士宣布，因應天文台發出8號烈風及暴風信號，九巴及龍運日間維持有限度服務，直至另行通知。暫停服務路線：九巴 14S、52S、56S、92R、96R、289R。

【05:30】凌晨2時半左右，旺角彌敦道惠豐中心門口交通燈全部失靈， 兩名交通警在馬路中央指揮交通。

【02:16】運輸署宣布由於強風關係，青嶼幹線的車速限制降至每小時50公里。