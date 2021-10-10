新冠肺炎．最新｜昨初確診少於五宗　確診機場貨運工染Delta變種

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布昨日（9日）新增8宗確診個案，全部屬輸入個案，包括3名外傭。而前日確診的機場貨運站48歲男性夜班工人，確認感染Delta變種病毒，基因排序與英國個案相似，其居住的金獅花園，下游一個沙井抽取污水樣本，在10月8日深夜證實為陽性。該樣本的病毒含量較正常低，CT值為35，現時未能確定病毒是否涉及變種。



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【00:05】食物及衞生局發言人提醒巿民，社區檢測中心昨日（9日）因8號風球暫停服務，未能檢測人士可重新預約，或於服務恢復後，直接到社區檢測中心即場進行檢測。因應與變異病毒株確診本地個案，於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須進行強制檢測，港府今日（10日）會在數個地點重開流動採樣站。

另外，在強制檢測期間的任何時間，若三號或以上熱帶氣旋警告信號、紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，強制檢測期限會延長一天。就10月7日公布的強制檢測公告，相關檢測限期會順延一天至今日。

▼Hactl員工初步確診▼



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