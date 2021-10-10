新冠肺炎．最新｜本港今日再清零　54歲女機組人員抵澳洲後確診

衞生防護中心今日（10日）沒有錄得任何本地及輸入確診個案，但正調查一宗外地確診個案，涉及一名居於東涌海濱路8號海堤灣畔2座的54歲女病人，她是一名機組人員，10月6日在香港檢測呈陰性，翌日經航班CX101由香港前往澳洲，同日於當地抽取的樣本測試結果呈陽性。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的地點、即海堤灣畔2座會納入強制檢測公告。至於今日初步確診則少於10宗。



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​【14:15】衞生防護中心公布，沒有錄得新增確診個案，至今本港個案累計仍為12 262宗。中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名54歲女病人，居於東涌海濱路8號海堤灣畔2座。

她是一名機組人員，於十月六日在香港進行檢測，結果呈陰性。她於十月七日經航班CX101由香港前往澳洲，同日於當地抽取的樣本測試結果呈陽性。病人沒有出現病徵。她三月十日及四月六日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

衞生防護中心稱，正繼續與澳洲衞生當局跟進個案，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的地點會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。

【00:05】食物及衞生局發言人提醒巿民，社區檢測中心昨日（9日）因8號風球暫停服務，未能檢測人士可重新預約，或於服務恢復後，直接到社區檢測中心即場進行檢測。因應與變異病毒株確診本地個案，於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須進行強制檢測，港府今日（10日）會在數個地點重開流動採樣站。

另外，在強制檢測期間的任何時間，若三號或以上熱帶氣旋警告信號、紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，強制檢測期限會延長一天。就10月7日公布的強制檢測公告，相關檢測限期會順延一天至今日。

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