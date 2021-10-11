新冠肺炎．最新｜今增7輸入個案　多一名菲傭竹篙灣檢疫期間確診

本港經歷一日本地及輸入個案均零確診後，衞生防護中心今日（11日）公布新增7宗輸入個案，患者分別從美國、菲律賓及巴基斯坦等地抵港。其中，一名40歲菲傭抵港後在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診。

另一方面，政府新冠疫苗外展隊今天（11日）起將會一連三日在青衣長發邨長發社區中心提供新冠疫苗接種服務，讓葵青區街坊尤其是長者即場接種科興疫苗。



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【16:45】衞生防護中心公布正調查7宗新增輸入確診個案，至今本港個案累計12 269宗。新增個案患者來自肯尼亞、美國、菲律賓及巴基斯坦等地。

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