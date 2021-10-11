清潔工商場晉廁強姦智障女　事主因姦成孕須墮胎　囚6年4月

清潔男工兩年前與一名智商僅78的女教友等人到海洋公園遊玩後，到旺角晚餐期間，涉把女教友拉到傷殘人士廁所，並在未有使用安全套下把女教友強姦，女教友事後更因姦成孕，進行墮胎手術後，證實嬰兒屬清潔工。男工被捕後曾稱：「呢啲嘢你情我願。」又大嘆無辜。他經審訊後被裁定1項強姦罪成，案件今(11日)在高等法院，法官透露被告對事主造成的傷害極大，判被告入獄6年4個月。



官指被告道歉並無意義

被告李煜明，35歲，清潔工。他早前被裁定於2019年7月23日，在旺角新世紀廣場4樓傷殘人士廁所強姦X(案發時36歲)。

庭上透露，被告在泰國有一名未婚女友，和一名11歲兒子。辯方求情時，向事主X致歉。惟法官指其道歉對X沒有意義，因被告僅承認和X有性關係，但否認強姦。

官稱案件有多項加刑因素

法官判刑時引述X的創傷報告，指她有創傷後遺症。法官又指，案件對X傷害極大，她庭上作供時痛苦，多天作證勾起她的痛苦回憶，猶如揭起其舊瘡疤。

法官續指，案中有多項加刑因素，包括被告強姦X前，迫X為她口交；被告在案中未有使用安全套，令她懷孕，X因此需接受中止懷孕手術。此外，X的智商處於邊緣，稍為與X有接觸的人，明顯可觀察她的智力不如常人。

海洋公園耍玩建議去開房

案情指，事主X的智商為78，她作供時稱，於2005年在教會認識被告，之後沒有聯絡。案發當日，她和朋友Y、Y的胞姐到海洋公園玩，被告在Y邀請下亦同行。X稱4人在公園遊玩期間，被告向X說當天是他的生日，叫X與他一同去開房。

被告堅稱你情我願

眾人離開海洋公園後到旺角新世紀廣場一餐廳晚餐，期間被告把X到傷殘人士廁所，在未有使用安全套下強姦對方。X翌月發現懷孕，其後到醫院墮胎，而肧胎組織和被告的DNA進行比對後，發現被告極可能為嬰兒的父親。被告於同年10月被捕，警誡下謂：「呢啲嘢，你情我願。」

指女事提議入殘廁

被告在錄影會面稱，在海洋公園曾攬和吻X，兩人亦有拖手。他又指，當天是被告的生日，指X提議「食嘢果時入殘廁。」兩人因此在晚餐時中途離席，到商場內的傷殘人士廁所。被告更指X先替他口交，然後兩人性交。被告更稱，商場內有保安，怎可能有強姦事件發生。

經審訊脫兩非禮罪

被告原本亦被控兩項非禮罪，指他在海洋公園時，玩夏水禮後隔著衣物大力捏X私處2至3下，以及在扶手電梯把手伸入X的長褲和內褲，指插X的私處。而陪審團裁定該兩罪不成立。

案件編號：HCCC9/2021