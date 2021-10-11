江若琳案｜主管指藝人費用獲同意才計算　指江欠名氣唱片尾曲無酬

藝人江若琳（原名：江玲）被前經理人公司寰宇指涉違約的案件續審，寰宇藝人部主管作供。代表江的律師盤問時指出，江曾在拍廣告時，工作支出包括一項藝人請食早餐的259元費用，主管承認有此帳目，但稱會先得藝人同意。他認曾在江的助理口中得知，江對出唱片的支出感不滿，但否認叫助理向江解釋這是行規。該主管又提到，江雖然曾為多啦A夢的一部電影唱片尾曲，但由於江當時欠名氣，機會是公司為她爭取回來作宣傳，江未有任何報酬。



原告為寰宇藝人管理有限公司，被告為江玲、東旺國際娛樂有限公司。寰宇在2014年入稟時指江於2004年在其父母任監護人下，簽下10年的藝人經理人合約，其中一項條款指寰宇有優先權與江續約5年，寰宇亦通知江會行使續約權，但江單方面表示不續約，更拒絕參與寰宇接下的工作，寰宇遂要求法庭頒令合約仍有效，並向江追討賠償。

江若琳由丈夫蕭唯展陪同下到法庭。（周倪瑩攝）

公司旗下藝人尚有羅嘉良李彩華等

證人楊健彪(譯音)供稱，他於1992年原告的集團，並於2004年則在藝人部工作。於涉案時段，公司旗下約有10名藝人，包括江若琳、羅嘉良和李彩華等，其中江若琳由另一名同事Kelly負責，包括其支出。

藝人自付其同意的費用

楊指，藝人支出會由該名藝人自己負擔，但會在相關藝人同意下，才計算入其支出，強調「佢唔同意，唔會硬加」。楊亦稱，當時有協議就江若琳出碟的支出，會由她負責。惟江的律師指，沒有相關協議，而在江帳目內扣除的支出，未獲江同意。楊否認，強調有事先獲她同意。

法官查問相關同意如何事先獲得，楊舉例如需拍音樂影片(MV)，江願意拍攝，就同意相關洗費。惟他同意，並非把單據預先讓她過目。

拍廣告有早餐費259元

江的律師就根據帳目，江於2008年拍攝「Dr.Pro」的廣告時，有請工作人食早餐的單據，費用為259元。楊強調，該洗費預先取得江同意，又稱：「係藝人order早餐。」法官查問楊如何得知當時的情況，楊解釋藝人助理提供相關單據，因此是先獲得藝人同意。楊亦強調，每月會向江提供相關帳目，但指江可能忙碌，數月才簽一次。

知江對唱片支出感不滿

江的律師卻指，江於2007年推出首張個人專輯《Innocent》。惟她收到相關帳目後感不高興，江向Kelly投訴：「點解咁多出碟支出？」Kelly再向楊講及江的不滿。楊表示不記得，他否認江一方所指，叮囑Kelly向江稱，藝人負責自已洗費是行規，楊強週「我地唔係唱片業」。

楊亦否認其後遇到相關投訴時，著Kelly要江立即簽署帳目，令她不可以核對帳目，謂：「唔會，邊有咁霸道」。

未有名氣叫片尾曲無報酬

此外，楊指江於2006年替電影「多啦A夢 大雄的貓狗時空傳」，唱片尾曲「夢境日和」，但未有收入。楊解釋，若是找著名歌手唱片尾曲，該歌手或會收到報酬。但江當時欠名氣，是公司爭取江唱片尾曲，以作宣傳，因此未有報酬。

案件編號：HCA 1225/2014

寰宇主席林小明早前供詞重點。(詳看下圖)

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江若琳於2018年與現任丈夫蕭唯展結婚。(詳看下圖)