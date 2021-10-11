幼稚園概欖出爐　41校獲准超收報名費　最高約2800元

教育局今日公布「幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2021/22學年」網上版，供家長查閱新學年核准學費及膳食費。當局回覆查詢指，新學年有41所幼稚園獲批准收取超過40元報名費，有關金額介乎50元至2,800元。

教育局方指，會審視幼稚園提供的理據和資料，包括收支預算和過去的入學申請數目，作出嚴謹審批，批核有效期為三年。所有報名費的盈餘只可用於收生用途。



教育局回覆查詢指，新學年有41所幼稚園獲批准收取超過40元報名費。（資料圖片）

13間超收註冊費 最高近3.5萬

教育局回覆查詢指，新學年有41所幼稚園獲批准收取超過40元報名費，有關金額介乎50元至2,800元。



至於核准超收註冊費的幼稚園，共有13間，有關金額介乎1,200元至34,800元。目前半日班級及全日班的註冊費核准上限分別為970元及1,570元。當局指，學童如已繳付註冊費，並在該幼稚園就讀，校方必須在有關學年的第一個月把註冊費全數退回。

教育局指，所有報名費的盈餘只可用於收生用途。

教育局指，參加幼稚園教育計劃的幼稚園不可收取超逾核准上限的報名費和註冊費。其他幼稚園如欲收取超逾核准上限的費用，須事先徵得教育局批准，每宗申請會按個別情況考慮。

就超收報名費，幼稚園須向家長清楚解釋收費的用途、理據和提供的服務，以確保收費的透明度。局方指，會審視幼稚園提供的理據和資料，包括收支預算和過去的入學申請數目，作出嚴謹的審批，有關批核有效為期三年。幼稚園如需繼續超收報名費，須再向當局申請。所有報名費的盈餘只可用於收生用途。