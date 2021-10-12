新冠肺炎．最新｜初確診約5宗　世衞倡打科興國藥疫苗長者打三劑

衞生防護中心昨日（11日）公布新增7宗輸入個案，患者分別從美國、菲律賓及巴基斯坦等地抵港，其中一名40歲菲傭抵港後在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，累計增至12,269宗。昨初步確診約5宗。



世界衛生組織（WHO）專家建議年屆60歲人士如是接種科興或國藥疫苗，應打第三劑。



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▼10月12日強制檢測公告詳情▼



強制檢測學校｜12學校爆上呼吸道感染 聯合道嘉諾撒聖家學校上榜

【01:37】食物及衞生局周一（11日）深夜公布強制檢測公告，7間幼稚園及5間小學的指定級別因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。上榜學校九龍城嘉林邊道九龍靈糧堂幼兒園及聯合道嘉諾撒聖家學校三年級等。

另外，上周確診的機場搬運工人涉及的工作場所休息室內，一個微波爐手柄採集的樣本對病毒檢測結果呈陽性，曾觸碰該微波爐的員工，會被安排進行強制隔離檢疫；而曾到該休息室所在的機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室人士，不論是否已打新冠疫苗或近日做檢測，均需在本周三（13日）或之前接受檢測。

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世衛專家建議60歲或以上已注射科興及國藥疫苗人士打第三針

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