新冠肺炎．最新｜周四起健身中心符防疫要求　顧客運動可不戴口罩

政府今日(12日)公佈將刊憲延續現行大部分社交距離措施的有效期14天，直至10月27日為止，包括4人限聚令，但會就健身中心新增兩項「疫苗氣泡」安排。

新增兩項『疫苗氣泡』安排包括，如健身中心符合各項包括通風標準等額外防疫要求，可以在員工已完成接種疫苗及參加者佩戴口罩下放寬訓練小組或課堂的分組人數上限至12人，以及在所有員工及使用者均已完成接種疫苗的情況下，容許顧客在運動時無須佩戴口罩。



衞生防護中心昨日（11日）公布新增7宗輸入個案，患者分別從美國、菲律賓及巴基斯坦等地抵港，其中一名40歲菲傭抵港後在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，累計增至12,269宗。昨初步確診約5宗。



世界衛生組織（WHO）專家建議年屆60歲人士如是接種科興或國藥疫苗，應打第三劑。



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教大明年恢復面授課 教職員、學生須完成疫苗接種或14日一檢測

【15:07】新冠肺炎本地疫情平穩，新冠疫苗接種率已達六成。香港教育大學早前宣布，將於2022年1月1日起，全面恢復面授課堂，並同時實施新的防疫要求，要求所有教職員、學生、承辦商員工、訪客、校園宿舍住客及宿生，必須完成接種兩劑新冠疫苗，或每14日進行一次檢測，方可進入校園。

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新冠肺炎︱休息室微波爐手柄檢測呈陽性 何栢良：清潔細節被忽略

【10:52】一名在機場貨站工作的48歲男子，早前確診感染新型冠狀病毒，涉及L452R變異病毒株。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（12日）接受商台訪問表示，本港機場有員工染疫，並與傳入個案相關的情況非首次出現，質疑機管局無認真檢視及參考內地機場的防疫指南。



他舉例，職員休息室內的微波爐手柄樣本檢測呈陽性，目前會否出現傳播鏈，尚要觀察多一至兩星期，但過往本港曾出現涉休息室傳播的群組，反映負責防疫單位忽略環境與清潔細節。

疫苗抽獎｜機管局送5萬張日本、南韓、泰國機票 即查中獎名單

【10:10】政府連番出招「谷針」，為響應政府疫苗接種計劃，機管局贊助送出5萬張機票抽獎，鼓勵市民打針。而機票目的地包括歐洲、美國、加拿大、澳洲、日本及南韓等多個地方。抽獎結果於今日（12日）公布，下文將列出所有得獎者名單。

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▼10月12日強制檢測公告詳情▼



強制檢測學校｜12學校爆上呼吸道感染 聯合道嘉諾撒聖家學校上榜

【01:37】食物及衞生局周一（11日）深夜公布強制檢測公告，7間幼稚園及5間小學的指定級別因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。上榜學校九龍城嘉林邊道九龍靈糧堂幼兒園及聯合道嘉諾撒聖家學校三年級等。

另外，上周確診的機場搬運工人涉及的工作場所休息室內，一個微波爐手柄採集的樣本對病毒檢測結果呈陽性，曾觸碰該微波爐的員工，會被安排進行強制隔離檢疫；而曾到該休息室所在的機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室人士，不論是否已打新冠疫苗或近日做檢測，均需在本周三（13日）或之前接受檢測。

【昨日總覽】：新冠肺炎．10.11｜增7輸入個案 機場貨運工疑病毒留微波爐手柄

機場貨運站工人確診 休息室微波爐手柄化驗呈陽性 曾用過要檢疫

機場貨運工染疫 蕭傑恒料被即日走機組人員傳染 禁區內存漏洞

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世衛專家建議60歲或以上已注射科興及國藥疫苗人士打第三針

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