學童人口跌幅料比估算大　教局聯絡辦團商討　殺官校樹立榜樣

受移民潮及適齡人口下降影響，中小學面對「縮班殺校」危機。教育局昨日向立法會提交文件指，預計未來學齡人口持續下跌，情況是結構性而非過渡性，而跌幅可能比原先估計大，須及早訂定長遠措施應對。教育局指，作為官立學校的辦學團體，將以身作則，審慎考慮各方面因素，停辦長期收生不足的學校，或將位於有較多剩餘學位地區的學校，作跨區重置。當局指，早前安排香島官立小學本學年起逐步停辦，2026/27學年重置筲箕灣東官立中學至西貢區安達臣道石礦場的新校，為其他辦學團體樹立榜樣。



受移民潮及適齡人口下降影響，中小學面對「縮班殺校」危機。（資料圖片）

2020年出生率跌至20年新低 未能確定疫情過後出生率是否回升

教育局在立法會文件指，未來學生人口變化與學往十多年的情況截然不同，預計未來學齡人口持續下跌的情況，非過渡性而是結構性。當局指，本港的生育數字一直下滑，由2016年60,856個嬰兒出生，下跌至2019年52,856個，同時受2019年新冠疫情影響，於2020年跌至20年新低，預期於2026年小一人口及2032年的中一人口有可能會再大幅下跌。

當局指，疫情過後香港出生率是否或何時回升仍未能確定。隨著未來學齡人口持續下跌，無可避免地中、小學的班級數目將要相應調整，當局必須及早訂定長遠措施應對。

教育局指，作為官立學校的辦學團體，將以身作則，審慎考慮各方面因素，停辦長期收生不足的學校，或將位於有較多剩餘學位地區的學校，作跨區重置。當局指，早前安排香島官立小學本學年起逐步停辦，2026/27學年重置筲箕灣東官立中學至西貢區安達臣道石礦場的新校，「為其他辦學團體樹立榜樣」。

本港的生育數字一直下滑，由2016年60,856個嬰兒出生，下跌至2019年52,856個，同時受2019年新冠疫情影響，於2020年跌至20年新低。（資料圖片）

檢視2025年後中一每班派位人數、開班準則

當局指，已開始與一些辦學團體商討，以有序的方式逐步停辦在個別長期有大量剩餘學位地區的學校，或申請將有關學校跨區重置到新的發展區。至於學界倡齡全面推行「小班教學」，當局指，會與未推行小班教學的公營小學及辦學團體聯絡，鼓勵作好準備，以便盡快實施小班教學；在中學方面，國際研究指，小班教學在學生年幼時最具成效，故無計劃在中學推行。另外，當局會適時檢視2025年及其後年度的中一每班派位人數、開班準則及其他相關安排。