江若琳案｜寰宇高層稱無叫助手抬價嚇怕客戶　否認曾用紅酒杯掟江

藝人江若琳（原名：江玲）被前經理人公司指違約的案件續審。寰宇的高層楊劍標繼續接受盤問。代表江的律師指出，楊當時工作負責管理江的演藝事業，曾要求助手在接洽工作時要抬高報價，以爭取還價的空間，又舉例稱如工作合理價錢為8萬，要助手報價15萬，江的助手也擔心會嚇怕客戶，楊卻發火叫助手跟從。律師又指楊曾在一個生日會上以躁狂態度對待江，並向江掟紅酒杯。楊否認曾抬高價並嚇怕客戶，又稱他和江合作9年關係良好。



原告寰宇藝人管理有限公司，被告為江玲、東旺國際娛樂有限公司。寰宇在2014年入稟時指江於2004年在其父母任監護人下，簽下10年的藝人經理人合約，其中一項條款指寰宇有優先權與江續約5年，寰宇亦通知江會行使續約權，但江單方面表示不續約，更拒絕參與寰宇接下的工作，寰宇遂要求法庭頒令合約仍有效，並向江追討賠償。

楊案發時為江的經理人

原告公司高層楊劍標今續作供，他形容案發時其工作為江若琳的經理人，負責她的整個演藝事業，當時另一同事Kelly是「執行經理人」，負責協助楊執行工作。例如有客戶想找江工作，他和Kelly都會接洽。

助手曾擔心報價嚇怕客戶

江的律師盤問楊時指，根據Kelly的供詞，楊曾要求Kelly替客戶報價，把價錢提高，如合理價為8萬元，則先向客戶報價15萬元，以爭取討價還價的空間。Kelly曾問會否嚇怕客戶，楊發火要Kelly跟他的指示。Kelly因此替江若琳接洽工作時，常向客戶開一個較高的價錢。

洽談遊戲代言未成功

曾有遊戲公司有意找江任一個網上遊戲的代言人，最終未能接洽。Kelly在供詞又提到，已忘記當時向客戶的報價，若是報價40萬元，Kelly不會感驚訝。

楊對於被指控報價欠佳和嚇怕客戶均予以否認，並強調若是Kelly接洽的客戶，都是她負責，包括報價。

走光事件只曾致電娛樂版總編

江的律師亦問及，江於2014年出席活動時「走光」，被拍下裙底照。楊稱當時知江感不快，他遂致電《蘋果日報》的娛樂版總編，要求對方不要刊登照片。惟對方表示：「好少意思，都出左。」未有理會其要求。他同意未有就此向《蘋果日報》發律師信，或到網上就照片作出檢舉。

江的律師亦提及，楊曾在一個生日會中，對江表現躁狂，並向江和另一人掟紅酒杯和膠水樽。楊否認此事，強調他非躁狂的人，且當時和江已合作9年，兩人關係良好。

否認自定唱片分帳算法

對於寰宇指和江於2009年有口頭協議，同意音樂版權的收入，江佔八成，公司佔兩成；賣唱片方面，江可佔六成，公司佔四成。江的律師指根本沒有該口頭協議，並指該分成是寰宇在未得江同意下自行決定，楊否認說法。

案件編號：HCA 1225/2014

寰宇主席林小明早前供詞重點。(詳看下圖)

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江若琳於2018年與現任丈夫蕭唯展結婚。(詳看下圖)