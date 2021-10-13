新冠肺炎．最新｜今增3宗輸入個案　患者均在竹篙灣檢疫期間確診

衞生防護中心公布今日（13日）新增3宗輸入個案，令本港累計個案增至12,276宗，3宗輸入個案涉2女1男，2名女患者分別從印尼及菲律賓抵港，男患者則從巴基斯坦抵港，3人均在抵港入住竹篙灣檢疫中心後確診，並全部已接種疫苗。



熱帶氣旋圓規昨日襲港，社區疫苗接種中心、醫院疫苗接種站及外展疫苗接種站暫停服務。受影響的預約會自動延期。現行大部分社交距離措施的有效期14天，直至10月27日為止，包括4人限聚令，但會就健身中心新增兩項「疫苗氣泡」安排。



▼點擊睇打疫苗優惠▼



疫苗抽獎｜各大打針送禮活動截止在即 快查重要資訊 最後衝刺

疫苗抽獎｜戲院商會全年睇戲套票幸運兒出爐 有個年齡群組又中獎

疫苗抽獎｜機管局送5萬張日本、南韓、泰國機票 即查中獎名單

疫苗抽獎｜中石化送免費入油2年 誕A字頭大獎得主 即查中獎名單

疫苗抽獎｜一個字母露端倪 呢個世代成抽獎大贏家

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

新冠肺炎｜三宗輸入個案兩帶變種病毒 五日無本地個案

【15:21】本港今日（13日）新增3宗確診個案，全屬輸入個案，兩人帶L452R變種病毒。本港連續5日無本地個案。3名患者均無病徵，當中兩人完成接種科興新冠疫苗，為外籍傭工。另一人則由巴基斯坦抵港，其早前被列為確診者的密切接觸者，被送往竹篙灣檢疫中心檢疫後確診。至於今日初步確診個案少於5宗。

疫苗氣泡｜健身業界料不足10間符合新要求 批當局不了解運作

【11:39】政府放寬健身中心的疫苗氣泡安排，若健身中心能符合通風標準，加上員工及顧客完成疫苗等條件，訓練小組或課堂的分組人數可增至最多12人，並可於運動時可以除低口罩。



亞洲運動及體適能專業學院公關邱益忠今日（13日）在港台節目《千禧年代》指，相信可符合所有要求的健身中心不多於10間，因部份未能加裝空氣淨化設備，亦難要求客人打針。他指，政府將餐廳的防疫要求套用於健身中心，反映當局仍然不了解健身業界的運作。

何栢良指第三針打復必泰抗體較高 葉劉「溝針」抗體大增至兩萬

【11:16】世界衛生組織（WHO）專家日前建議，免疫系統較弱及已完成兩劑疫苗接種的人士可接種第三針。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（13日）在港台節目《千禧年代》指，世衛建議針對打完兩針後無抗體反應或免疫力不足的人，而「溝針」第三針接種復必泰的人士，現時數據反映抗體較高。他特別提到早前「溝針」的行會成員葉劉淑儀為例，引述報道指她於接種第三針復必泰後，抗體數字亦由兩位數升至兩萬。

政府捐贈阿斯利康疫苗 陳肇始：疫苗重新包裝付運額外花數百萬

【10:05】特區政府與全球疫苗免疫聯盟和藥廠阿斯利康達成三方協議，向新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）捐贈750萬劑阿斯利康疫苗。食物及衞生局局長陳肇始今早出席商台節目時表示，港府已買科興及復必泰疫苗各750劑疫苗，足夠港人使用，即使需安排第三針也充足。她指，有關決定商討一段時間，基於保密協議拒透露成本，但指疫苗要再重新包裝付運，須額外花數百萬。

▼10月12日圓規吹襲香港▼



▼10.7 大圍金獅花園封區檢測▼



+ 3

昨日總覽：新冠肺炎．10.12｜增4宗輸入 青年抵英確診 離港前太古廣場工作

18歲港男抵英後確診 帝庭園7座、太古廣場Parkside Chambers強檢

機場貨運站員工投訴有密切接觸者未隔離 Hactl：已交名單予政府

新冠肺炎︱休息室微波爐手柄檢測呈陽性 何栢良：清潔細節被忽略

疫苗氣泡｜健身中心課堂放寬至12人 員工、顧客已打針可除口罩

教大明年恢復面授課 教職員、學生須完成疫苗接種或14日一檢測

新冠疫苗｜8500人趕圓規8號風球生效前打針 比率微升至67.5%

第三針新冠疫苗︱劉宇隆料約100萬人需打針 孔繁毅倡打復必泰

港府向COVAX損贈750萬劑阿斯利康疫苗 早前曾憂疑致血栓不供港

疫苗抽獎｜信和抽20人各送廿萬獎學金 最年輕12歲得獎︰期待旅行