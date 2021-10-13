新冠肺炎．最新｜初確診約5宗　社交距離措施再延長14日

衞生防護中心昨日（12日）公布新增4宗輸入個案，累計增至12,273宗。初步確診約5宗。



熱帶氣旋圓規昨日襲港，社區疫苗接種中心、醫院疫苗接種站及外展疫苗接種站暫停服務。受影響的預約會自動延期。現行大部分社交距離措施的有效期14天，直至10月27日為止，包括4人限聚令，但會就健身中心新增兩項「疫苗氣泡」安排。



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