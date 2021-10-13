圓規風球｜七名市民風暴期間受傷　31歲休班消防員交通意外死亡

強烈熱帶風暴「圓規」襲港。天文台早前宣布，在今日（13日）下午4時前仍然會懸掛8號東北烈風或暴風信號。

醫管局表示，截至今日上午10時45分，有7名市民在風暴期間受傷，並於公立醫院急症室接受診治，其中一名男子死亡。警方指出，死者是31歲男子，他昨日駕駛電單車駛至近石澳泳灘時，懷疑失控撞向石壆，再撞向燈柱，送院救治後證實死亡。據悉死者為一名休班消防員。



天文台早前宣布，今日下午4時前仍然會懸掛8號東北烈風或暴風信號，今早岸邊繼續捲起大浪。（余俊亮攝）

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政府表示，民政事務總署在各區共開放24個臨時庇護中心，共有237人入住。截至今日10時20分，政府1823電話中心收到35宗塌樹報告。另外，渠務署確認8宗水浸個案，政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。

31歲男子交通意外死亡

醫管局表示，截至今日上午10時45分，有5男2女在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治，其中一名男子死亡。

警方說，昨日柴灣發生致命交通意外。下午約6時17分，一名31歲男子駕駛電單車沿石澳道南行，當駛至近石澳泳灘時，懷疑失控撞向石壆，再撞向燈柱。該名電單車司機頭部嚴重受傷，昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院救治，於同日晚上7時40分被證實死亡。

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《香港01》昨日引述消息指，死者是一名休班消防員。他在2014年10月起駐守銅鑼灣消防局，事發時他已休班。

▼10月13日凌晨，杏花邨海水倒灌▼



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▼10月13日凌晨，鯉魚門三家村水深及膝▼

