圓規風球｜4監測點沉降逾25毫米　啟德新急症醫院地基工程停工

醫院管理局今日（13日）公布，由於啟德發展區新急症醫院工程地點內的四個監測點，在早前颱風及暴雨期間錄得沉降記錄超逾25毫米的預設停工指標，相關地基工程已即時停止。



颱風及暴雨期間錄沉降超標 醫管局已通報相關政府部門

醫管局發言人表示，承建商目前正進行啟德發展區新急症醫院地基工程，並於10月8日於工程地點內的四個監測點，錄得沉降記錄超逾25毫米的預設停工指標，按現行機制，醫管局聯同工程項目團隊當日已即時要求承建商停止相關地基工程，並進行整體及全面性評估。

醫管局在當日已就此事件通知相關政府部門，包括路政署、委託醫管局進行工程的建築署，及後亦已通知負責鄰近構築物和公用設施的相關部門。

鄰近建築、設施及工地符合預設安全水平

發言人表示，醫管局及工程項目團隊接獲有關報告後，已即時派員視察工地附近的香港兒童醫院及觀塘繞道等周邊構築物及公用設施。而根據最新的監測數據，鄰近上述工地的公眾設施現時的沉降幅度仍然符合工程項目的預設安全水平，只錄得低於預設安全指標的輕微沉降。承建商的獨立檢測顧問已為有關設施作進一步檢查及評估，並確認目前有關設施的結構及其運作仍然安全。與此同時，醫管局及工程項目團隊已安排承建商進行加固措施，包括以灌漿方法改善鄰近地質情況，目前有關的沉降情況已趨穩定。

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醫管局發言人：將嚴格審批緩解措施方案及復工要求

醫管局及工程項目團隊會繼續聯同承建商及駐工地工程人員密切監察相關情況，以確保上述構築物及公用設施的安全及運作不受影響，同時亦已要求承建商制訂相關緩解措施，包括採取減少對上述構築物及公用設施影響的施工方法等。

發言人補充說，醫管局在接獲承建商的緩解措施方案及復工要求後，會聯同工程項目團隊，基於確保上述構築物及公用設施結構及運作安全的原則，嚴格審批有關建議，才會批准復工要求，並適時向公眾公布有關安排。