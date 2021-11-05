丁權覆核｜終院指傳統權益受基本法保障　裁丁屋政策合憲

丁屋政策向來被受爭議，有長洲覆核王之稱的郭卓堅就這政策提出司法覆核，並在原訟庭的聆訊中獲部份勝訴，法庭裁定以「私人協約」及「換地」形式建丁屋屬違憲。惟政府不服提出上訴，上訴庭裁定「私人協約」亦屬傳統權益，並受《基本法》保障。郭不服裁決，早前向終審法院提終極上訴，指丁屋政策只有男性受惠，帶歧視性質，違反《基本法》人人平等的原則。政府卻指合法不代表沒有歧視； 鄉議局亦強調，《基本法》定立40條保障傳統合法權益的意思，正是要為丁屋政策提供憲制保護。終院法官早前聽取各方陳詞後，今(5日)下判辭終院強調，丁屋政策受《基本法》和若干條法例隱含，但清楚的認可，認為該政策屬傳統權益受到保障，裁定郭卓堅敗訴。



反歧視原則在這特殊議題上可排除在外

終院法官在判辭指，《基本法》第40條中，「合法」一詞，是指地政總署行使審批丁屋的酌情權。若這種酌情權被合法行使，申請人在丁屋政策下的相關權益便屬合法。終院亦指，「合法」一詞，並非意指基本法第25條、第39條所禁止的歧視不存在。有關反歧視條文在原居民權益這項特殊議題上的應用，被基本法第40條排除在外。

私人協約批地和換地亦屬合憲

同時亦認為，上訴庭正確裁定《基本法》第40條「傳統」一詞，其意義應參考1990年4月基本法頒布時的狀況而決定，毋須追溯至1898年（即英國租借新界）之前。

換言之，終院裁定丁權在《基本法》上的合法性，另外就「私人協約批地」和「換地」方式，亦維持上訴庭認為屬合憲的決定。

確認郭有資格提出是次覆核

郭卓堅提出訴訟時，曾被質疑他與政策無直接利害關係，判辭提到郭在尋求提出一個在法律或憲法上具普遍重要性的爭議，關鍵問題在於訴訟的持續，是否符合法治以及司法覆核的目的。

終院法官認為，丁屋政策的合憲性唯一有更大利害關係的人，正正是丁屋政策的受惠者，他們顯然不會有意提出對丁屋政策的挑戰。因此，原訟法庭裁定郭擁有起訴資格的裁決是正確的。法庭亦未有就堂費作任何命令。

郭卓堅在丁權覆核的官司中，曾在原訟庭被裁定部份勝訴。(資料圖片)

上訴人郭卓堅，答辯人為地政總署署長、行政長官會同行政會及律政司司長，鄉議局被列為利害關係方。

上訴庭裁私人協約方式亦屬傳統合法權益

高等法院法官裁定，原居民在自己擁有的土地上，以「免費建屋牌照」建丁屋屬合憲，但「私人協約批地」和「換地」方式，沒有可追溯的歷史，不屬《基本法》第40條保障的傳統合法權益。

惟上訴庭卻認為，第40條所指的「合法傳統權益」，是指《基本法》於1990年頒布時被認同的「合法傳統權益」，又指私人協約和換地方式有其可追溯的歷史，遂裁定「私人協約批地」和「換地」方式亦屬合憲。

政策違反人人平等原則

代表郭的資深大律師李柱銘早前陳詞指，《基本法》第25 條列明：香港居民在法律面前一律平等，而《基本法》第 39 條則列明，《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港，公約條文強調法律禁止任何歧視。惟丁屋政策中只有男性享有權利，帶有歧視性質，屬不合法。

李又指，傳統權益應追溯至1898年英國租借新界時享有的權益，當時沒有指明丁權屬原居民的傳統權益。《基本法》草擬時，委員會亦沒有將丁屋政策定性為「傳統權益」。

政府指丁權屬傳統權益

代表政府的資深大律師余若海回應指，權益是否「傳統」，應取決於1990年頒布時，當時丁權被視為傳統權益。余亦指，即使要追溯歷史，在英國租借新界時，亦只可由男性建屋，女性和非村民獲地建屋屬異常。余強調，丁屋政策合法，而合法不代表沒有歧視。

定立第40條原意是為保護丁屋政策

代表鄉議局的英國御用大律師彭力克則指，《基本法》第 40 條中的「合法」，應取決於《基本法》於1990年頒布時，獲法律認可的權益，丁屋政策是當時獲認可的權益之一。彭力克亦指，《基本法》強調延續性，確保港人在《基本法》生效前所享的權益，在生效後亦獲保障，而40條亦是延續相關合法權益。

起草文件亦顯示，訂立第40條的原意，是為日後丁屋政策受到挑戰，提供憲制保護。委員會亦有考慮過英國租用新界時的歷史。

案件編號：FACV2、3、4/2021