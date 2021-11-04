赴湯杜火案終極裁決｜終院裁非身處暴動現場的人　不可被視為主犯

前年反修例事件引發多次警民衝動，多人因涉參與暴動或非法集結罪被控。其中「赴湯杜火」案脫罪的被告湯偉雄，就「共同犯罪」是否適用於該兩罪和不在案發現場人士的法律爭議，上訴至終審法院。而被裁定參與2016年旺角暴動的盧建民，亦提出上訴，涉及相關法律爭議。終審法院早前一併處理案件，上訴方認為「共同犯罪」不適用於非法集結及暴動罪。而終審法院今頒下判辭認為，非身處暴動現場的人士，不可被視為主犯，因此「參與」屬重要的控罪元素，因此基本形式的「共同犯罪」不適用於暴動及非法集結罪，遂裁定湯方勝訴。



推動者仍可按從犯罪行懲處

但法官在判辭強調，推動、促進非法集結或暴動的行為，不論被告是否在現場，均可按「從犯罪行」或「不完整罪行」懲處，如果非法集結或暴動的參與者曾協議參與，而預見與他協議的人士可能會干犯更嚴重的罪行，參與者可根據延伸形式的「共同犯罪」原則就更嚴重的罪行負上刑責。

兩案討論相同議題合併處理

本案上訴人為湯偉雄和盧建民。湯和妻子杜依蘭涉參與2019年7月28日的中上環騷動，被裁定暴動罪不成立。律政司就法律爭議提上訴，上訴庭裁定共同犯罪原則適用於非法集結或暴動罪，以及不在案發現場人士，但該裁定不影響湯的脫罪裁決。湯只就法律原則的議題，向終院提上訴。

盧建民則被裁定參與2016年的暴動罪成，被判囚7年。他爭議非法集結及暴動罪是否包括「共同目的」原則，參與者之間是否有溝通和互相理解等。

已有其他罪可控告主腦及哨兵

代表湯偉雄的資深大律師戴啟思陳詞指，非法集結及暴動罪的性質涉及特定地方，參與者需在場，有共同目的犯案才會被定罪。而不在現場的人，不應因「共同犯罪」原則而被定罪。戴啟思亦指出，就主腦和「哨兵」等，已有其他控罪控告，如協助、煽動、串謀等。

盧的代表資深大律師李志喜則強調，控方要證明被告參與非法集結，而該非法集結演變成暴動，控方需指出非法集結的群眾，並證明他們有共同目的。

控方堅稱共同犯罪適用普通法所有罪行

署理副刑事檢控專員周天行回應指，除特別註明，「共同犯罪」適用普通法所有罪行，非法集結及暴動罪亦不例外。周亦強調，示威現場流動性高，示威者亦有分工，該原則可填補法例真空。此外，周認為要控方確認參與者的共同目的不切實際，控方只需證明被告集結，共同作出擾亂公眾秩序等行為便已足夠。

案件編號：FACC6、7/2021

2019年7月28日港島中西區由集會遊行演變成警民衝突。(詳看下圖)