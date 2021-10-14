新冠肺炎．最新｜今增一宗確診　30歲完成檢疫印傭現嘔吐病徵

衞生防護中心今日(14日)公佈一宗確診個案，患者為昨晚公佈初步確診30歲完成檢疫後，已到僱主大埔天賦海灣3期-海鑽10座居住的印僱，患者近日出現嘔吐等病徵，未知是否帶變種病毒，入院檢測結果暫時亦不確定，今日初步確診個案少於10宗。



本港昨日（13日）再增3宗輸入個案，累計個案增至12,276宗，3宗輸入個案涉2女1男，2名女患者分別從印尼及菲律賓抵港，男患者則從巴基斯坦抵港，3人均在抵港入住竹篙灣檢疫中心後確診，並全部已接種疫苗。



另外，一名30歲女外傭上周四（7日）完成檢疫、返回僱主家中後，翌日才出現病徵，周二（12日）再檢測後呈初步陽性，其潛伏期在港曾居住和到訪的3個地點被納入強制檢測公告，包括大埔天賦海灣3期-海鑽10座、大埔太和邨劉開玲醫務所及大埔逸瓏坊Market Place by Jasons。



截至周日（10日）的過去一周，衞生署共接獲59宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，包括一宗13歲男童接種第二劑復必泰疫苗20日內出現胸痛個案，懷疑心肌炎或心包炎，情況穩定。



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新冠肺炎｜外傭完成檢疫後社區確診 病毒量低入院檢測轉不確定

【15:00】本港今日（14日）錄得一宗確診個案，患者為30歲女印傭。她完成檢疫並已出社區後才確診，衞生防護中心列她為輸入個案，其樣本CT值大於30，即病毒量甚低，未有病毒是否屬變種的檢測結果，她入院後再採集樣本，檢測結果則變做不確定，今年八月已完成科興疫苗接種。另外。今日初步確診少於10宗。

30歲印傭檢疫後初步確診 據悉病毒量低 專家：需監察未來升或跌

【12:55】政府昨晚公布，一名由印尼來港的30歲外傭初步確診，她在9月17日已抵港，並於香港荃灣絲麗酒店檢疫，期間多次檢測亦呈陰性，10月7日完成檢疫。惟她在10月8日出現病徵，10月12日再次檢測，結果初步陽性。





據了解，她的樣本病毒CT值高，代表病毒量低，醫院管理局會繼續為她採集樣本化驗，了解她是新近感染或者復陽個案。





呼吸系統科專科醫生梁子超認為，這宗個案有3個可能性，除了屬復陽個案外，也可能是在檢疫期間才受到感染，又或者她有超長潛伏期。他稱仍有待監察病人在未來幾天的病毒量是升或跌，才能確定她是否新近感染。

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【11:41】據了解，昨晚初步確診的外傭樣本CT值高，醫院管理局會為她採集新樣本及血清抗體樣本，以了解她是新感染患者還是早前在海外感染而無被發現的復陽個案。

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