新冠肺炎．最新｜印傭完成檢疫抵僱主家後發病初確診　住所納強檢

本港昨日（13日）再增3宗輸入個案，累計個案增至12,276宗，3宗輸入個案涉2女1男，2名女患者分別從印尼及菲律賓抵港，男患者則從巴基斯坦抵港，3人均在抵港入住竹篙灣檢疫中心後確診，並全部已接種疫苗。
另外，一名30歲女外傭上周四（7日）完成檢疫、返回僱主家中後，翌日才出現病徵，周二（12日）再檢測後呈初步陽性，其潛伏期在港曾居住和到訪的3個地點被納入強制檢測公告，包括大埔天賦海灣3期-海鑽10座、大埔太和邨劉開玲醫務所及大埔逸瓏坊Market Place by Jasons。
截至周日（10日）的過去一周，衞生署共接獲59宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，包括一宗13歲男童接種第二劑復必泰疫苗20日內出現胸痛個案，懷疑心肌炎或心包炎，情況穩定。
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