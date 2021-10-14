輪候資助安老院時間降至19個月創新低　羅致光：3招緩解宿位不足

人口老化，面對香港資助安老院舍宿位嚴重不足問題，勞工及福利局局長羅致光公布一個「小喜訊」，他今日（14日）在電台節目表示最新資助護理安老院宿位輪候時間減至19個月，首次跌破20個月大關創新低：「雖然都幾長，但喺我跟呢個問題10幾20年嚟講，我哋第一次少過20個月，好多時間會超過30個月添嘅。」他又指，當局短中期會透過買位，長期則以興建安老院舍等方法，緩解宿位供不應求難題。



羅致光今年3月在網誌稱，資助護理安老宿位輪候時間由平均24個月減至去年底21個月，他今日再在香港電台節目《千禧年代》表示，在今年八月底，有關輪候時間跌至19個月。

雖然都幾長，但喺我跟呢個政策、跟進輪候呢個問題10幾20年嚟，我哋第一次少過20個月，好多時間都超過30個月添，相當之長。 勞工及福利局局長羅致光

他解釋，當局以三招解決資助安老院宿位不足問題，首先是短中期購買私人院舍宿位，並已落實五年內買5000個位，院舍業界也反應迅速：「將唔合標準院舍結業，起新嘅符合標準院舍，（買位）等如起50間安老院。」其次是長期興建44間院舍，落成時間大約為1至7年；最後是增加社區照顧服務，減低長者入安老院需求。

提升家居照顧倡居家安老：長者想喺熟識地方安享晚年

羅致光稱，65歲或以上長者以往有約6.9%人入住安老院，現時雖跌至4.1%，但在已發展地區仍屬高水平，跌至近3%才算合理。因此，政府會增加資助服務，包括家居照顧等協助：「有社區支援寧願留喺屋企，大部分長者都喺熟識地方安享晚年，少部分有需要或者想入安老院舍就入院舍。」

有社區支援佢哋寧願留喺屋企，大部分長者都想喺熟識地方安享晚年。 勞工及福利局局長羅致光

回應移民潮 羅致光：12萬人離開但整體人口仍增加

被問到本港移民潮有無影響勞工市場，羅致光稱去年上半年香港淨增加20多萬人口，而過往12個月就算有12萬人離開，整體上人口都是增加，但不清楚他們年紀是工作階段還是退休人士。