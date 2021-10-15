新冠肺炎．最新｜免檢疫俄羅斯領事染變種病毒　嘉亨灣封區強檢

衞生防護中心晚上公佈，一名55歲男病人，居於西灣河嘉亨灣第1座，患者是俄羅斯聯邦駐香港特別行政區總領事館人員，於八月二十二日離開香港前往俄羅斯，並於十月五日由俄羅斯經芬蘭搭乘航班AY101返抵香港。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行檢測結果呈陰性，抵港後根據相關豁免人士規定於家居進行自我隔離，並按規定於指明檢測日期進行強制檢測。他於十月十四日提交的樣本結果呈初步陽性，病毒Ct值約15至16，即病毒量高，並帶有L452R變種病毒株。



衞生防護中心今日(15日)公佈新增9宗輸入個案，當中8宗涉及變種病毒感染，餘下一宗的檢測結果待定。個案涉及7女2男，年齡3至68歲，當中6人由A組指明地區（高風險）抵港，其餘由B組指明地區（中風險）抵港。



另外，加拿大航空營運於10月13日由加拿大溫哥華飛抵港的航班（AC007），一名乘客經抵港檢測確診，以及有一名乘客未能符合法例明的條件，衞生署禁止加拿大航空營運的客機在10月16日至29日期間從加拿大溫哥華着陸香港。



政府今日(15日)宣佈，由下星期一(18日)起，將在四間公立醫院增設新冠疫苗接種站，以方便在醫院覆診的病人和訪客，特別是專科門診的病人，在覆診時即時接種復必泰疫苗，無須預約。新設接種站分別位於東區醫院、將軍澳醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院。連同上月啓用的瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院接種站，數目將會由三個增加至七個。



公務員事務局局長聶德權今日表示，雖然近來長者疫苗接種率已有所上升，但在變異病毒株的威脅下，長者疫苗接種率仍須提高，政府試行在三間公院設立由醫護機構營運的接種站，在過去兩星期，每天平均約有二百位市民在接種站打針，經評估後決定擴充計劃，以方便更多到醫院專科門診覆診的長者，即時接種新冠疫苗。



衞生防護中心昨（14日）公佈一宗確診個案，累計增至12,277宗。患者為前晚公佈初步確診30歲完成檢疫後，已到僱主大埔天賦海灣3期海鑽10座居住的印僱，患者近日出現嘔吐等病徵，未知是否帶變種病毒，入院檢測結果暫時亦不確定。初步確診個案少於10宗。



▼點擊睇打疫苗優惠▼



疫苗抽獎｜各大打針送禮活動截止在即 快查重要資訊 最後衝刺

疫苗抽獎｜戲院商會全年睇戲套票幸運兒出爐 有個年齡群組又中獎

疫苗抽獎｜機管局送5萬張日本、南韓、泰國機票 即查中獎名單

疫苗抽獎｜中石化送免費入油2年 誕A字頭大獎得主 即查中獎名單

疫苗抽獎｜一個字母露端倪 呢個世代成抽獎大贏家

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

初步確診俄羅斯領事居嘉亨灣1座，即晚封區檢測。 （資料圖片／陳淑霞攝）

【19:05】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上７時起限制在西灣河指明「受限區域」嘉亨灣第1座內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（16日）上午約7時完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

【19:02】本港豁免檢疫機制再現漏漏。衞生防護中心晚上公佈一宗初步確診個案，涉及一名居於西灣河嘉亨灣第1座的55歲男病人，患者是俄羅斯聯邦駐香港總領事館人員，於8月22日離開香港前往俄羅斯，並於10月5日由俄羅斯經芬蘭搭乘航班AY101返抵香港。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行檢測結果呈陰性，抵港後根據相關豁免人士規定於家居進行自我隔離，並按規定於指明檢測日期進行強制檢測。他於10月14日提交的樣本結果呈初步陽性，病毒Ct值約15至16，即病毒量高，並帶有L452R變種病毒株。

新冠肺炎｜增8宗輸入涉2名外傭 禁加拿大航空溫哥華航班抵港2周

【15:50】衞生署衞生防護中心公布，今日（15日）新增9宗輸入新冠肺炎確診個案，患者年齡3至68歲，包括兩名外傭，當中有6人已完成接種疫苗，8人帶有變異病毒株。今日暫時有約5宗初步確診。

陳肇始打流感針 籲長者同打新冠疫苗：著好保護衣、避彈衣

【11:29】食物及衞生局局長陳肇始今天（15日）聯同衞生署、醫院管理局等高層及代表接種流感疫苗，盼起示範作用，呼籲市民也應盡快打針，尤其是長者，相信流感疫苗能作為「保護衣」，而同時接種新冠疫苗則可作「避彈衣」，提供雙重保護。她指政府已採購超過94萬劑流感疫苗。



衞生署署長林文健稱，署方轄下的診所中有一半同時提供流感和科興疫苗，若市民想打復必泰疫苗也可提供轉介信。醫院管理局行政總裁高拔陞則指，下周一起再多四間醫院的專科門診可為覆診病人即場打針。

+ 7

新冠疫苗｜4公院增接種站 聶德權：試行階段每天平均200人使用

【11:05】政府早前在3間公立醫院試行免預約的新冠疫苗接種站，方便醫院覆診病人和訪客接種復必泰疫苗。政府宣布，將在下周一（18日）起，在東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院加設接種站，連同早前已運作的瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院接種站，共有7間醫院內設有接種站。

▼9.29 瑪麗醫院新冠疫苗接種站首日運作覆診病人可即場打針▼



+ 6

10月14日強檢名單

強制檢測｜機場貨運工染變種病毒 曾到休息室人士須覆檢

【00:01】香港國際機場一名貨運站工人在上周五（8日）確診，涉及L452R變異病毒株，被列為不明源頭本地個案。衞生防護中心昨日（14日）指出，患者工作的超級一號貨站HACTL主樓休息室再有環境樣本的病毒檢測呈陽性，食物及衞生局發出強制檢測公告，凡於9月30日至10月14日曾身處該休息室的人士需要覆檢，須於今日（15 日）內接受檢測。

▼10.14大埔天賦海灣3期海鑽10座印傭確診▼

+ 3

▼10月14日 疫情下第二個重陽節▼



+ 4

+ 3

昨日總覽：新冠肺炎．10.14｜天賦海灣印傭確診 專家促盡快開展打第三針

新冠肺炎｜天賦海灣三期外傭初步確診 附近工作外傭假期避聚集

新冠肺炎｜外傭完成檢疫後社區確診 病毒量低入院檢測轉不確定

30歲印傭檢疫後初步確診 據悉病毒量低 專家：需監察未來升或跌

強制檢測｜機場貨運工染變種病毒 曾到休息室人士須覆檢

新冠疫苗｜接種中心打風後首回復正常 逾1.1萬人 比率維持67.5%

第三針疫苗︱再打科興後抗體升至6倍 專家指三針同款較好

何栢良：盡快開展打第三針 港接種率低 倡推第二輪「谷針」措施

重陽節｜將軍澳墳場人流遜往年 天氣勝預期 市民：涼浸浸唔辛苦

重陽節｜圓規阻送貨花價升3成 寶福山花檔生意旺：一紮好就賣出

保就業｜派出超額101億 2.6萬僱主違規 尚拖欠2億罰款