新冠肺炎．最新｜初步確診少於10宗　曾到一號貨站休息室急覆檢

衞生防護中心昨（14日）公佈一宗確診個案，累計增至12,277宗。患者為前晚公佈初步確診30歲完成檢疫後，已到僱主大埔天賦海灣3期海鑽10座居住的印僱，患者近日出現嘔吐等病徵，未知是否帶變種病毒，入院檢測結果暫時亦不確定。初步確診個案少於10宗。



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10月14日強檢名單

強制檢測｜機場貨運工染變種病毒 曾到休息室人士須覆檢

【00:01】香港國際機場一名貨運站工人在上周五（8日）確診，涉及L452R變異病毒株，被列為不明源頭本地個案。衞生防護中心昨日（14日）指出，患者工作的超級一號貨站HACTL主樓休息室再有環境樣本的病毒檢測呈陽性，食物及衞生局發出強制檢測公告，凡於9月30日至10月14日曾身處該休息室的人士需要覆檢，須於今日（15 日）內接受檢測。

▼10.14大埔天賦海灣3期海鑽10座印傭確診▼

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▼10月14日 疫情下第二個重陽節▼



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昨日總覽：新冠肺炎．10.14｜天賦海灣印傭確診 專家促盡快開展打第三針

新冠肺炎｜天賦海灣三期外傭初步確診 附近工作外傭假期避聚集

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30歲印傭檢疫後初步確診 據悉病毒量低 專家：需監察未來升或跌

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