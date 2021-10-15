新冠肺炎．最新｜4間公院增設疫苗接種站　打復必泰疫苗無須預約

政府今日(15日)宣佈，由下星期一(18日)起，將在四間公立醫院增設新冠疫苗接種站，以方便在醫院覆診的病人和訪客，特別是專科門診的病人，在覆診時即時接種復必泰疫苗，無須預約。新設接種站分別位於東區醫院、將軍澳醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院。連同上月啓用的瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院接種站，數目將會由三個增加至七個。

公務員事務局局長聶德權今日表示，雖然近來長者疫苗接種率已有所上升，但在變異病毒株的威脅下，長者疫苗接種率仍須提高，政府試行在三間公院設立由醫護機構營運的接種站，在過去兩星期，每天平均約有二百位市民在接種站打針，經評估後決定擴充計劃，以方便更多到醫院專科門診覆診的長者，即時接種新冠疫苗。



衞生防護中心昨（14日）公佈一宗確診個案，累計增至12,277宗。患者為前晚公佈初步確診30歲完成檢疫後，已到僱主大埔天賦海灣3期海鑽10座居住的印僱，患者近日出現嘔吐等病徵，未知是否帶變種病毒，入院檢測結果暫時亦不確定。初步確診個案少於10宗。



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10月14日強檢名單

陳肇始打流感針 籲長者同打新冠疫苗：著好保護衣、避彈衣

【11:29】食物及衞生局局長陳肇始今天（15日）聯同衞生署、醫院管理局等高層及代表接種流感疫苗，盼起示範作用，呼籲市民也應盡快打針，尤其是長者，相信流感疫苗能作為「保護衣」，而同時接種新冠疫苗則可作「避彈衣」，提供雙重保護。她指政府已採購超過94萬劑流感疫苗。



衞生署署長林文健稱，署方轄下的診所中有一半同時提供流感和科興疫苗，若市民想打復必泰疫苗也可提供轉介信。醫院管理局行政總裁高拔陞則指，下周一起再多四間醫院的專科門診可為覆診病人即場打針。

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新冠疫苗｜4公院增接種站 聶德權：試行階段每天平均200人使用

【11:05】政府早前在3間公立醫院試行免預約的新冠疫苗接種站，方便醫院覆診病人和訪客接種復必泰疫苗。政府宣布，將在下周一（18日）起，在東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院加設接種站，連同早前已運作的瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院接種站，共有7間醫院內設有接種站。

▼9.29 瑪麗醫院新冠疫苗接種站首日運作覆診病人可即場打針▼



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強制檢測｜機場貨運工染變種病毒 曾到休息室人士須覆檢

【00:01】香港國際機場一名貨運站工人在上周五（8日）確診，涉及L452R變異病毒株，被列為不明源頭本地個案。衞生防護中心昨日（14日）指出，患者工作的超級一號貨站HACTL主樓休息室再有環境樣本的病毒檢測呈陽性，食物及衞生局發出強制檢測公告，凡於9月30日至10月14日曾身處該休息室的人士需要覆檢，須於今日（15 日）內接受檢測。

▼10.14大埔天賦海灣3期海鑽10座印傭確診▼

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▼10月14日 疫情下第二個重陽節▼



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昨日總覽：新冠肺炎．10.14｜天賦海灣印傭確診 專家促盡快開展打第三針

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