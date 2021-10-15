西環的士司機被殺　多個的士組織促修例　允許車內裝膠板、攝錄機

西環東邊街早前發生的士司機兇殺案，司機慘遭割頸，令一眾司機擔心人生安全。多個的士團體今午（15日）請願，要求運輸署制訂於的士內安裝攝錄機及防劫膠板的指引。

推動的士發展聯會副主席吳錦華今早亦表示，大約10年前，不時有的士司機被箍頸打劫，故曾於車內安裝膠版，但因運輸署反對，最終作罷。他同樣希望，運輸署可盡快就此制訂指引。



汽車交通運輸業總工會的士司機分會、城市的士司機車主聯會、的士管理人協會等，今日到運輸署提交請願信，認為運輸署責無旁貸制訂批准安裝攝錄機及防劫膠板指引，一旦發生事故，警方亦可翻查片段了調查。各工會表示，是次事件敲響警鐘，希望運輸署正視問題，盡快修改法例，以保障司機人身安全。

吳錦華今早於港台節目《千禧年代》表示，大約10年前，不時有的士司機被箍頸打劫，有不少車主希望在車廂加裝膠片，但由於尺寸問題，運輸署不認同，之後車主驗車需先拆掉膠板。他續指，由於過於麻煩，現時幾乎無人安裝膠板，尤其一旦發生意外，保險或因車廂在未經批准下改裝，因而拒絕賠償。

吳錦華又稱，過往業界都希望在車廂內安排攝錄機，但私隱專員公署反對，認為侵犯客人私隱。他期望，可盡快於的士加裝攝錄機及膠板。