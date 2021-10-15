22月大女嬰突死滿身傷　遭綁狗鐵鏈綁腰獨留在家　兩照顧者認虐兒

本身育有3名子女的同居男女，為女友人照顧不足兩歲大的女嬰的半年間，疑因不滿女嬰無顧哭泣等，多番掌摑及用籐條打她，籐條亦曾被打至折斷，又用綁狗鐵鏈綁著女嬰後讓她獨留在家。女嬰有天在他們的家中不適，送院搶救後不治，驗屍時發現女嬰身上有70處新舊傷勢，頭皮尤其有多處瘀傷，體重不足8公斤。警方調查時發現同居男女的通訊記錄曾提到：「打X到佢仆街」及「啱啱我差啲殺咗佢」等。兩人今(15日)在高等法院承認虐兒，法官把案件押後至下周二(19日)進行求情。



女被告柯靜雯(36歲)和男被告蕭國偉(33歲)，承認一項虐兒罪，指他們在2019於年1月至同年6月20日期間，於洪水橋新生村住所虐待一名姓柯的女嬰Heiley。女嬰去世時約22個月大。

生母曾發現女嬰身上有瘀傷

案情指，兩被告和三名子女居於涉案單位，而女嬰的生母為女被告的友人。自2018年4月起，生母把女嬰和女嬰的兄長交兩名被告照顧。生母起初會每天探望一對子女，之後愈探愈少。女嬰的兄長期在社署安排下交到寄養家庭居住，女嬰繼續由兩名被告照顧。生母曾發現女嬰身上有瘀傷，女被告解釋女嬰自己弄成的。

送院稱女嬰食豬軟骨哽喉

2019年6月20日清晨，女被告送女嬰到屯門醫院，並向同行的友人稱女嬰或進食豬軟骨哽喉。女嬰送至急症痓時心臟已停頓。醫生為她進行心肺復蘇，但搶救無效，宣告不治。女嬰當時22個月大，體重僅8公斤，屬嚴重過輕。

認曾用籐條打至籐條折斷

兩名被告同日被捕，他們在錄影會面中承認因女嬰無故哭泣等原因，曾多番掌摑她。女被告亦認曾用手或籐條打女嬰，更曾試過打至籐條折斷；男被告則指，他需工作，照顧女嬰的時間不多。他曾見到女被告打女嬰，包括掌摑女嬰8、9次。

女兒目睹施虐情況

女被告又指，女嬰於送院前一天曾跌倒，但她及後表現正常。至晚上近12時她發現女嬰身體冰冷，面色蒼白，並即送女嬰入院。

女被告的8歲長女則稱曾見兩被告用手或籐條打女嬰，又目睹女嬰多次被獨留在家，期間女被告會用綁狗隻的鐵鏈，綁著女嬰的腰。

訊息曾提差啲殺咗佢

警方調查時，發現女被告曾在電話短訊中向男被告稱：「你睇唔睇到佢嗰個輕佻(樣)啊，......你話係咪想一拳Fing埋去......」、「打X到佢仆街」。男被告亦曾稱：「啱啱我差啲殺咗佢。」

頭皮有多處瘀傷並有腦女腫

驗屍報告顯示，女嬰身上有合共70處傷勢，包括34處近期傷勢，及36處疤痕。女嬰的頭皮亦有多個瘀傷，並出現蜘蛛膜下腔腦水腫。此外，女嬰的免疫器官胸腺萎縮，僅5克重。報告認為，女嬰的死因為其頭部的傷勢。

案件編號：HCCC99/2021