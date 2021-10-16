新冠肺炎．最新｜俄羅斯領事免檢疫返嘉亨灣家後確診　病毒量偏高

衞生防護中心昨日（15日）公布新增9宗新冠肺炎輸入確診個案，累計增至12,286宗。另社區再次失守，居於西灣河嘉亨灣第1座的俄羅斯聯邦駐香港總領事館的一名55歲領事，10月5日由俄羅斯經芬蘭返抵香港後，對新冠病毒檢測呈陰性，按領事豁免檢疫規定返家自我隔離，但周四 （14日）呈交樣本呈陽性，列初步確診且屬變種病毒株，而且病毒量偏高（Ct值約15至16），防護中心暫列輸入個案。嘉亨灣第1座昨晚封區檢測，行動今早完成。



數名接他機的同事列密切接觸者需檢疫，總領事館指他一直留在家中，沒有外出及返總領事館。



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▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼



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▼10月15日強制檢測公告詳情▼



强制檢測｜變種病毒患者曾到10處覆檢 包括機場往來沙田E42巴士

【00:52】政府昨晚深夜發出強制檢測公告，因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的本地確診個案，要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士再次進行檢測，包括機場多處、觀塘年運工業大廈銀記泰豐味，沙田禾輋廣場、新翠廣場、隆亨商場多個食肆及超市，及來往沙田和機場的E42巴士乘客。

另外，由於三間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，也被納入強制檢測公告。已完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新冠肺炎｜美國11月8日起 容許完全接種疫苗外國人入境

【00:19】美國白宮10月15日宣布，從11月8日開始放寬入境限制，向已完全接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的外國人士開放邊境。

▼來港易自9月15日起實施▼



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昨日總覽：新冠肺炎．10.15｜免檢疫俄羅斯領事帶變種病毒 嘉亨灣封區強檢

變種病毒｜免檢疫俄羅斯領事染變種病毒初確診 嘉亨灣封區強檢

免檢疫俄羅斯領事回嘉亨灣初確診 領事館：接機者列作密切接觸者

俄羅斯領事返嘉亨灣確診 第3宗領事免檢疫漏洞 田北辰促堵塞

新冠肺炎｜增8宗輸入涉2名外傭 禁加拿大航空溫哥華航班抵港2周

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▼10月14日 疫情下第二個重陽節▼



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