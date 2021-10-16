13支青年隊伍入圍獲40萬元資助創業　冰球港將冀開膠板場普及運動

港府推動年輕人到大灣區發展，民政事務局在「青年發展基金」下推出「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，批出約1.3億元。九龍社團聯會在資助下推出計劃，挑選13支創業團隊，向每隊提供最高40萬元現金資助，並提供為期3年的一對一師友輔導，雙創基地配對等服務，協助青年創業。

其中一支入圍的創業隊伍，由冰上曲棍球香港代表隊成員組成，他們在香港及內地開設俗稱膠板場的合成溜冰板冰球訓練中心，減低球員訓練成本，讓更多人參與冰上曲棍運動。



3名90後冰上曲棍球港隊成員組成的隊伍希望開設膠板場，方便球員學習和練習。（鍾妍攝）

其中一支成功入圍的創業隊伍由3名「90後」組成，三人均是冰上曲棍球港隊成員。成員之一的盧濬豐說，現時坊間供冰球隊租用的溜冰場，若要在周末租場，需要花上逾萬元，一般球隊難以負擔，令冰球難以在港普及。他在加拿大讀書及訓練時，留意到當地有不少膠板場，讓球員作單對單較精細的訓練，認為可引入香港。

創業團隊中的另一成員杜希豫亦說，冰上曲棍球過去在港多被視為「貴族運動」，但近年越來越多家長會帶小朋友學冰球，認為開設膠板場可吸引更多人學習，更期望3年後可以進軍內地。

工藝師研香港特色染布、織布工藝

製作衣物的工藝師陳郁亦獲選入圍創業，他鋭意在3年期的計劃中，研究出香港特色的染布或織布工藝，打入內地甚至衝出國際。他推出的品牌「糸」除有植物染及織帶產品，亦會開設工作坊讓市民親身體驗，期望顧客除穿衣外，亦了解箇中文化。他預計，計劃首兩年主要集中商品研發，盼第3年可開設期間限定店。

其餘獲選的團隊，涉獵的項目來自各行各業，包括速剪髮型店、網上教學英文、SEN教育及出入口零售等。

創業計劃收近300份申請書

九龍社團聯會理事長徐莉指，計劃自今年3月13日開始接受報名反響熱烈，合共收到接近300份申請書。經過兩輪的甄選及面試，最終挑選出13隊優秀創業團隊。

九聯社團聯會秘書長顏汶羽表示，3年期的計劃內「唔會揀咗13隊就算」，會提供財務安排及公司註冊等工作坊，內地通關後亦會帶隊伍去內地青年創業基地參觀，並提供專門導師，以行業知識協助解決困難。

九龍社團聯會會長王惠貞說，計劃今次已是第二屆，上屆有參加者於內地發展，打入上海市場，今次已和8間內地創新創業基地合作，為入圍創業團體提供一系列落戶優惠和便利措施，希望年輕人紮根香港，同時放眼大灣區。