新冠肺炎．最新｜今增3輸入個案全涉變種病毒　2患者菲國同機抵港

香港今日（17日）新增3宗確診個案，全為輸入個案並涉及變異病毒株的感染。3患者分別從吉爾吉斯斯坦及菲律賓抵港，當中2名從菲律賓抵港男患者，同是本月13日從菲律賓乘坐國泰航班CX906抵港。
澳門方面，為應對早前出現的一波疫情，將針對紅碼區周邊的重點區域，再開展一次核酸檢測，以排除可能潛伏在社區的新冠病毒感染。重點區域檢測計劃早上 9時啟動，至晚上 12時結束，在早上9時多，已有逾3.1萬人次預約到12個檢測站接受檢測。
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【14:15】衞生防護中心公布正調查3宗新增確診個案，至今本港個案累計12 295宗。新增個案均為輸入個案，並涉及變異病毒株的感染。個案涉及兩男一女，年齡介乎17至63歲，當中兩人由A組指明地區高風險、即菲律賓抵港，一人由B組指明地區中風險、吉爾吉斯斯坦抵港。其中兩人在檢疫期間檢測確診，餘下一人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。
【10:00】澳門重點區域核酸檢測計劃早上 9時啟動，至晚上 12時結束，至早上 9時許有 3.1萬多人次預約到 12個一般檢測站接受檢測，個別檢測站未到 9時已有數十人在場等候，有警員在場維持秩序和協助有需要人士。
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