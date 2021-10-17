新冠肺炎．最新｜居嘉亨灣俄羅斯領事確診　澳門重點區域今再強檢

香港昨新增6宗確診個案，包括帶L452R變種病毒，居於嘉亨灣第1座居家隔離的55歲俄羅斯領事，另有3名分別由菲律賓及印尼抵港的外傭亦染疫，她們均完成疫苗接種，初步確診個案則少於10宗。

澳門方面，為應對早前出現的一波疫情，將針對紅碼區周邊的重點區域，再開展一次核酸檢測，以排除可能潛伏在社區的新冠病毒感染。重點區域檢測計劃早上 9時啟動，至晚上 12時結束，在早上9時多，已有逾3.1萬人次預約到12個檢測站接受檢測。



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【10:00】澳門重點區域核酸檢測計劃早上 9時啟動，至晚上 12時結束，至早上 9時許有 3.1萬多人次預約到 12個一般檢測站接受檢測，個別檢測站未到 9時已有數十人在場等候，有警員在場維持秩序和協助有需要人士。

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