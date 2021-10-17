新冠肺炎．最新｜昨初確診少於10宗　居嘉亨灣俄羅斯領事確診

衞生防護中心昨日（16日）公布新增6宗確診個案，全部屬輸入個案，本港累計個案增至12292宗。帶L452R變種病毒，於嘉亨灣第1座居家隔離的55歲俄羅斯領事，昨日轉確診（編號#12292）。另有3名分別由菲律賓及印尼抵港的外傭亦染疫，她們均完成疫苗接種。昨日初步確診個案則少於10宗。
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