市建局需求主導僅3項目開展　韋志成冀優化計劃後用於荃灣深水埗

市區重建局2011年推出「需求主導」計劃，2016年暫停申請，該局行政總監韋志成今日（17日）稱，期間收到208份申請，約50個位於油麻地及旺角一帶，但只有三個項目成功開展，歸咎是因為操作欠彈性、地盤只能重建單幢樓規劃裨益低等，希望改善計劃後明年在荃灣、深水埗兩區再重新應用。



5年間收208申請 僅3項目成功開展

韋志成在網誌提到，「需求主導」計劃在2011年推出，到2016年第五輪申請後暫停接受申請，市建局期間共收到208份申請，當中大約50個個案位於油麻地、旺角研究範圍內的樓宇，但只有3個項目成功開展。

只能建成單幢樓 規劃裨益低

他稱，每宗申請涉及的樓宇數目、地盤面積、界線、所在位置等參數，均由業主以自身的需要作主導而提交。當個案符合當時所規定的申請門檻，以及在重建工程的可行性上符合環境、交通、基建配套等技術條件，市建局一般都會接納，並按申請項目的條件而開展重建。雖然這類項目，可以改善住戶的居住環境，但項目一般只能建成「單幢樓」，規劃裨益低。

他舉例，油旺區落實的3個項目，每個地盤的面積皆不足1,000平方米，其中最細的項目佔地只有470平方米，只可以興建69個住宅單位。根據現行《建築物（規劃）規例》，高度超過61米（一般可興建約20層）的新建樓宇，上蓋面積只可佔重建地盤面積的三分一，當中還要扣除升降機及通道等公用設施，最後每層剩餘可用作住宅、商舖等樓面面積偏低，除了地盤的設計效率不理想，個別單幢樓重建亦限制了日後整合毗鄰土地作規劃發展的可行性，未能為社區創造更大的裨益。

欠彈性 未能充分運用地積比

韋志成又提到，部份個案樓宇未達地盤面積、湊合所需要的業權持有人等申請門檻而落空，有位於旺角東數幢舊樓提出申請，由於樓宇零散分佈在不同位置，地盤面積亦太細，項目未能通過門檻，部份樓高達九層， 剩餘的地積比佔相關地段核准的地積比率不足一成，重建後的收入不足以填補收購業權及建造項目的龐大支出，令私人參與重建的誘因十分低；而餘下樓宇雖然只有五層高，尚餘可供發展的地積比，但因為地盤面積所限，難以重建為一個獨立的發展項目，浪費了樓宇的剩餘地積比，未能充分運用。

他認為可利用轉移地積比這工具，將提出重建樓宇的剩餘地積比，轉移至油旺研究範圍內毗鄰鐵路站並具高密度發展潛力的地盤，相對舊有「需求主導」模式必須原址重建，執行上更加靈活，亦能釋放及盡用土地的發展潛力，增加區內住宅、商業和社區設施的供應。至於「輸出」地積比的舊樓建築，若已屬嚴重失修需要拆卸，騰出來的土地亦可因應其面積而作合適的其他用途，例如設計成社區休憩空間。

韋志成提到，旺角東是油旺研究提出的五個發展節點之一，藉著重建可提供大量的休憩用地，並將位於花墟徑的水渠改建為大型水道公園，供市民消閒康樂。（市建局模擬設計圖）

一地多用模式提升舊區土地發展潛力

其次，韋志成希望應用另一種「街道整合」工具，將提出重建的舊樓群與所在的街道，整合成一個地盤面積較大和界線較完整的項目來發展，適當增加地盤的可建樓面面積；更進一步，還可以將舊樓群毗鄰的社區設施，例如垃圾站、公園、遊樂場、體育館等的用地，納入項目範圍，並以「一地多用」模式提升舊區土地發展潛力，亦同時一併提升地區內老舊的設施，改善整體環境。他分享例子，早前建議花墟徑的水渠改建為水道，並興建大型水道公園，配合當局在毗鄰的活化項目，將該區域整合成消閒、康樂和文化活動的樞紐，全面發揮市區更新的效益。

沒有放棄需求主導模式 改善計劃後明年應用荃灣深水埗

計劃2016年暫停接受申請，韋志成稱坊間誤以為有關計劃已被取消，重申一直沒有放棄「需求主導」模式；反之正檢討操作，會盡快總結經驗和執行細節再作改善，以便全面應用在明年展開的荃灣及深水埗兩個舊區規劃研究。