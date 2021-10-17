中大粵港澳大灣區校友會成立　陳茂波及洪爲民現身主禮

港府大力呼籲港人把握粵港澳大灣區發展機遇之際，中文大學粵港澳大灣區校友會昨(16日)亦正式成立，獲校方認可。校友會成立典禮昨在香港及深圳線上線下同步舉行，財政司司長陳茂波、前海管理局香港事務首席聯絡官洪爲民及中大校長段崇智均有出席，中文大學粵港澳大灣區校友會創會會長郭碧蓮致辭時表示，將舉辦多項考察項目，包括組織會員考察廣州南沙片區、深圳自由貿易試驗區和橫琴粵澳深度合作區等，日後期望招募大灣區內不同地區的校友參與互動協作。



中文大學粵港澳大灣區校友會昨(16日)正式成立，財政司司長陳茂波、前海管理局香港事務首席聯絡官洪爲民及中大校長段崇智均有出席。(中文大學粵港澳大灣區校友會提供)

創會會長郭碧蓮：招募大灣區內校友互動與協作

郭碧蓮致辭時表示，灣區校友會按照香港《公司條例》註冊成立為一家非牟利的團體，是香港第一個跨境的大學校友會，並且是獲得香港中文大學校方認可的一個校友會。校友會將舉辦多項考察的項目，包括組織會員考察廣州南沙片區、深圳自由貿易試驗區和橫琴粵澳深度合作區等。日後更希望透過招募大灣區內更多不同地區的校友參與校友與校友的互動和協作，推動校友更關心母校以及回饋母校的初心。

段崇智指，中大龐大的校友網絡是一大優勢。(大會提供)

段崇智：首個香港為基地以整個大灣區為活動區域校友組織

中大校長段崇智致辭時則指，中大龐大的校友網絡是中大的另一大優勢，中大粵港澳大灣區校友會是首個以香港為基地、以整個大灣區為活動區域的校友組織，協助促進師生校友認識大灣區發展及推動交流，團結區内不同年齡及界別的校友，凝聚力量，亦可加强校友與學生間的互動和交流，對學弟妹必有莫大的裨益，彰顯中大的傳承精神。