新冠肺炎｜初步確診約5宗　4公立醫院新疫苗接種站今起運作

香港昨日（17日）新增3宗確診個案，全為輸入個案並涉及變異病毒株的感染，3患者分別從吉爾吉斯斯坦及菲律賓抵港，累計增至12,295宗。昨約有5宗初步確診個案。
東區醫院、將軍澳醫院、明愛醫院及威爾斯親王醫院今起增設新冠疫苗接種站，方便在醫院覆診的病人和訪客，特別是專科門診的病人，在覆診時即時接種復必泰疫苗，無須預約，開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午10時至下午7時，午膳時間照常開放。接種站的數目增加至7個，另三間為瑪麗醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院。若市民選擇接種科興疫苗，會被轉介往鄰近的社區疫苗接種中心。
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