新冠肺炎．最新｜4公院新疫苗站啟用　澳門今起12歲可打滅活疫苗

為方便在公立醫院覆診病人和訪客能即時接種疫苗，東區醫院、將軍澳醫院、明愛醫院及威爾斯親王醫院今（18日）起增設疫苗接種站，無須預約，開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午10時至下午7時，午膳時間照常開放。至今，供接種復必泰的公院接種站增至7個，另外3間分別位於瑪麗醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院。若市民選擇接種科興疫苗，會被轉介往鄰近的社區疫苗接種中心。

澳門方面，新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，新型冠狀病毒滅活疫苗適用人群即日起由年滿18歲下調至年滿12歲，家長或其他監護人可開始可相關人士預約接種。



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新冠疫苗｜公院接種站今起增至7個 屯院受歡迎一日最多打160針

【11:40】東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院增設的新冠疫苗接種站今起投入服務，方便在醫院覆診的病人和訪客即時接種復必泰疫苗，連同上月啓用的瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院接種站，共有7個接種站服務市民。

公務員事務局局長聶德權今早到屯門醫院接種站了解運作情況及聆取接種疫苗的市民意見，聶德權說，屯門醫院接種站是最先投入服務的接種站之一，且可以說是首批接種站中最受歡迎的一個，接種疫苗人數高峰時一天可接種超過160劑疫苗。

新冠疫苗｜澳門：滅活疫苗適合接種年齡即日起下降至年滿12歲人士

【10:49】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，根據行政長官批示，新型冠狀病毒滅活疫苗適用人群由年滿18歲下調至年滿12歲，今日生效，相關人士的家長或其他監護人可由即日起開始可為相關人士預約接種。

梁子超指通關碼僅事後補救 斥無做好外防輸入 豁免政策自相矛盾

【10:20】對於創科局局長薛永恒透露，當局就「過關碼」提出三個方案供內地專家考慮，包括要求主動申報行蹤及有否進出高危處所，或將安心出行資料轉移以作系統對比等。呼吸系統專科醫生梁子超今在港台節目批評港府外防輸入工作：「不斷講點做，但實際上無真正去做。」他指政府豁免檢疫人士五花八門，容許他們在家居檢疫屬「內部政策自相矛盾」，「過關碼」僅屬事後補救措施。

昨日總覽：新冠肺炎．10.17｜增3輸入個案全帶變種病毒 2人菲律賓同機抵港

新冠肺炎｜新增3宗輸入個案 2名在菲律賓已接種疫苗男子抵港確診

新冠疫苗｜全日僅2600人打第一針 創計劃新低 接種率維持67.7%

通關｜已向內地專家交報告 薛永恒指安心出行或可交行蹤予過關碼

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