智方便｜繼登記消費券塞車　中午起登入異常　至傍晚仍未恢復服務

近年港府重視創科發展，積極推動智慧城市，亦相繼推出智方便、安心出行、醫健通等手機App。不過，繼昨日（17日）轉數快系統一度暫停服務後，推出僅10個月時間的智方便，繼早前排隊逾兩小時登記電子消費券後，今午起（18日）亦出現登入異常，至晚上7時仍未恢復服務。有讀者向《香港01》表示，智方便於接近傍晚時份，恢復建立帳戶的服務，但開戶後仍然未能成功登入。《香港01》正向創科局查詢有關事件。



批謔稱「智不方便」 不夠user-friendly

智方便於去年12月30日正式開放予市民下載，推出至今受市民詬病，例如電子消費券開放登記首日，「智方便」系統早上因極度繁忙，令市民一度無法登記及身份認證，逾兩小時才能成功登入，被市民謔稱為「智不方便」。亦有立法會議員直斥方便不夠「user-friendly」，稱收到市民不少投訴。

直至今日下午，智方便疑再度出現故障，記者於下午3時實測，亦無法成功登入系統，頁面僅顯示「未知異常」。其後記者再於晚上7時嘗試登入，頁面則改為顯示「網絡繁忙、請稍後再試」。

有於疫苗中心工作，替市民安裝智方便的讀者，通知《香港01》指，智方便於接近傍晚時份，恢復建立帳戶的服務，但開戶後仍然未能成功登入。

▼智方便排隊登記消費券 逾2小時才能登入▼

