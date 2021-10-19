維港渡海泳12月12日復辦　參加者須打齊針兼檢測呈陰性

停辦兩年維港渡海泳，今年正式「復活」！主辦單位宣布，今年12月12日，會復辦維港渡海泳，所有參與泳手須於比賽舉行日期前14天（即預計11月28日前）完成接種兩劑政府認可的新冠疫苗，並須於賽前出示陰性病毒檢測證明，以配合政府防疫措施，確保全部泳手及工作人員的安全。



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維港渡海泳自2011年起復辦，但至2019年因應反修例示威浪潮持續而停辦，其後去年又因疫情嚴重連續兩年停辦。

游泳總會表示，因應近月疫情漸趨緩和，疫苗接種率亦接近7成，故擬復辦新世界維港泳，計劃於今年12月12日舉行，現正與政府相關部門詳細商討有關防疫措施安排，獲批准後將公佈詳情。

泳總表示，將採取嚴謹的防疫措施，規定所有參與泳手須於比賽舉行日期前14天（即預計11月28日前）完成接種兩劑政府認可新冠疫苗，並須於賽前出示陰性病毒檢測證明，以配合政府防疫措施，確保全部泳手及工作人員的安全。泳總預計10月底前取得相關部門批准後，公佈有關賽事詳情及報名安排。

賽事有逾百年歷史

渡海泳由1906年起每年舉行，起點初時是尖沙咀的尖沙咀鐵路碼頭至水師碼頭之間的水域，終點是香港島中環皇后像停泊處與域多利游泳會之間的岸邊。後來渡海泳直接更改為由尖沙咀鐵路碼頭至皇后碼頭岸邊。

渡海泳曾於1942年至1946年因二次世界大戰停辦，至1947年恢復。但由於維多利亞港的污染日趨嚴重，加上受到尖沙咀火車站拆卸工程影響，至1978年舉辦第66屆後停止舉辦。2011年維港渡海泳在新世界贊助下復辧，並於10月16日上午9時舉行，賽道以鯉魚門三家村公眾碼頭為起點，終點為鰂魚涌公園公眾碼頭，全程1.8公里，較過往為長。而2017年起，以尖沙咀公眾碼頭作為起點，是繼39年之後重返尖沙咀，而終點在灣仔金紫荊廣場。