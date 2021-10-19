新冠疫苗｜市民接種後面癱　申保障基金被拒　揭瑪嘉烈醫院無呈報

民主黨上月中收到一宗接種新冠肺炎疫苗後的求助，事主Y先生接種復必泰後出現貝爾面癱副作用，事後到瑪嘉烈醫院求醫並接受治療。Ｙ先生其後申請疫苗保障基金，但被拒絕，原因是其個案未獲醫院向衞生署呈報為「疫苗接種嚴重或非預期異常事件」。

民主黨要求瑪嘉烈醫院交代為何未有呈報面癱個案，擔心副作用數字一直被低估。民主黨又估算，涉事個案至少可獲賠償10萬元。



事主Y先生今日召開記者會，他報稱今年8月31日下午6時，於林士德體育館接種第二劑復必泰疫苗。他在休息區逗留大約10至20分鐘後，飲用場地提供的水時，感到嘴角有些水流出。

到當晚10時許，Y先生食晚飯時，感受到左邊眼皮有下垂。至翌日早上，事主洗面時，眼睛入水，漱口亦有水滴流出，他發現左邊面部出現面癱。由於Y先生9月1日仍有工作需要處理，所以他於9月2日到瑪嘉烈醫院急症室求診。

瑪嘉烈醫院急症室醫生指出，事主Ｙ先生「2nd dose Biontech taken on 31/8/21 developed L sided Bell's palsy since the morning of 1/9/2021」，並表示事主有機會睡得不好，才出現有關情況。及後事主獲轉介於9月16日，到內科覆診及到明愛眼科診症。

事主Y先生接種復必泰後出現貝爾面癱副作用，他向瑪嘉烈醫院求醫，其後在申請疫苗保障基金時曾被拒絕，原因是其個案未獲院方向衞生署呈報為「疫苗接種嚴重或非預期異常事件」。（張浩維攝）

經查詢後 瑪嘉烈醫院才稱會將個案呈報

Y先生於9月9日向AXA安盛申請疫苗保障基金，並於9月29日接到回覆，指其申請被拒。對方列出拒絕申請原因，指出「申請人所提交的文件及基於申請人的個案，未獲醫護人員向衛生署呈報為疫苗接種嚴重，或非預期異常事件。」

Y先生於10月7日向瑪嘉烈醫院查詢，該院稱，未將Y先生個案呈報衞生署。翌日瑪嘉烈醫院再聯絡Y先生，指經急症室部門主管審核後，會將個案呈報，並請Y先生自行申請疫苗保障基金，但未有交代為何當初未有呈報個案。