新冠疫苗｜市民接種後面癱　申保障基金被拒　揭瑪嘉烈醫院無呈報

民主黨上月中收到一宗接種新冠肺炎疫苗後的求助,事主Y先生接種復必泰後出現貝爾面癱副作用,事後到瑪嘉烈醫院求醫並接受治療。Y先生其後申請疫苗保障基金,但被拒絕,原因是其個案未獲醫院向衞生署呈報為「疫苗接種嚴重或非預期異常事件」。

民主黨要求瑪嘉烈醫院交代為何未有呈報面癱個案,擔心副作用數字一直被低估。民主黨又估算,涉事個案至少可獲賠償10萬元。



事主Y先生今日召開記者會,他報稱今年8月31日下午6時,於林士德體育館接種第二劑復必泰疫苗。他在休息區逗留大約10至20分鐘後,飲用場地提供的水時,感到嘴角有些水流出。

到當晚10時許,Y先生食晚飯時,感受到左邊眼皮有下垂。至翌日早上,事主洗面時,眼睛入水,漱口亦有水滴流出,他發現左邊面部出現面癱。由於Y先生9月1日仍有工作需要處理,所以他於9月2日到瑪嘉烈醫院急症室求診。

瑪嘉烈醫院急症室醫生指出,事主Y先生「2nd dose Biontech taken on 31/8/21 developed L sided Bell's palsy since the morning of 1/9/2021」,並表示事主有機會睡得不好,才出現有關情況。及後事主獲轉介於9月16日,到內科覆診及到明愛眼科診症。

事主Y先生接種復必泰後出現貝爾面癱副作用,他向瑪嘉烈醫院求醫,其後在申請疫苗保障基金時曾被拒絕,原因是其個案未獲院方向衞生署呈報為「疫苗接種嚴重或非預期異常事件」。(張浩維攝)

經查詢後 瑪嘉烈醫院才稱會將個案呈報

Y先生於9月9日向AXA安盛申請疫苗保障基金,並於9月29日接到回覆,指其申請被拒。對方列出拒絕申請原因,指出「申請人所提交的文件及基於申請人的個案,未獲醫護人員向衛生署呈報為疫苗接種嚴重,或非預期異常事件。」

Y先生於10月7日向瑪嘉烈醫院查詢,該院稱,未將Y先生個案呈報衞生署。翌日瑪嘉烈醫院再聯絡Y先生,指經急症室部門主管審核後,會將個案呈報,並請Y先生自行申請疫苗保障基金,但未有交代為何當初未有呈報個案。